Der Lidar-Sensorhersteller Microvision verzeichnete am 22. März 2025 einen bemerkenswerten Kursanstieg. Die Aktie kletterte um 9,56% auf 1,49 USD, was einem Zugewinn von 0,13 USD gegenüber dem Vortagesschluss entspricht. Dieser Aufschwung erfolgt kurz vor der für den 26. März angesetzten Veröffentlichung der Q4-Ergebnisse für 2024. Im Monatsvergleich konnte die Aktie bereits um 2,76% zulegen, was auf ein wachsendes Anlegerinteresse hindeutet. Trotz dieses positiven Trends liegt die Aktie mit 49,66% immer noch deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch.

Anstehende Quartalszahlen im Fokus

Mit einer Marktkapitalisierung von 308,9 Millionen Euro steht Microvision vor wichtigen Tagen. Die für kommenden Mittwoch geplante nachbörsliche Ergebnispräsentation dürfte für Anleger von besonderem Interesse sein. Das auf autonomes Fahren und Automobilsicherheit spezialisierte Technologieunternehmen könnte durch seine Innovationen im Bereich der Laserstrahl-Scantechnologie weitere Impulse für den Aktienkurs liefern.

