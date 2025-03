Die AMAG Austria Metall AG verzeichnet auch am 22. März 2025 eine positive Entwicklung an der Börse. Nach dem beachtlichen Kursanstieg von 2,33% am 19. März setzte sich der positive Trend fort, mit einem weiteren Zuwachs von 1,74% auf 26,30 Euro am 21. März. Im Monatsvergleich konnte die Aktie um erfreuliche 6,26% zulegen und notiert aktuell 18,25% über ihrem 52-Wochen-Tief, was auf eine anhaltende Erholungsphase hindeutet.

Anstehende Termine im Blick

Anleger sollten die kommenden Wochen besonders beachten: Am 15. April 2025 findet die Jahreshauptversammlung statt, gefolgt vom Dividendenabschlag am 18. April. Mit einer Marktkapitalisierung von 915,1 Millionen Euro bleibt der österreichische Aluminiumspezialist ein bedeutender Akteur in seiner Branche, obwohl die Aktie im Jahresvergleich noch ein Minus von 4,19% aufweist.

