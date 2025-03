Die First Graphene Aktie musste am 22. März 2025 einen deutlichen Rückgang verzeichnen. Nach einem beachtlichen Anstieg von 28,57% am 20. März ist der Kurs nun um 8,71% auf 0,0325 USD gefallen. Trotz dieses jüngsten Rückschlags zeigt die Aktie auf Monatssicht eine positive Entwicklung mit einem Plus von 16,49%. Die Marktkapitalisierung des australischen Graphenherstellers beläuft sich aktuell auf 20,9 Millionen Euro bei 747,7 Millionen ausstehenden Aktien. Besonders bemerkenswert ist, dass der aktuelle Kurs 99,69% über dem 52-Wochen-Tief liegt, jedoch noch 103,08% unter dem Höchststand der letzten 12 Monate.

Finanzielle Kennzahlen

Die aktuellen Finanzkennzahlen von First Graphene spiegeln die herausfordernde Situation des Unternehmens wider. Mit einem berechneten KUV von 49,39 sowie einem negativen Kurs-Cashflow-Verhältnis von -8,63 und einem KGV von -3,84 steht das auf Graphenproduktion spezialisierte Unternehmen weiterhin vor wirtschaftlichen Herausforderungen.

