Imperial Brands hat am 21. März 2025 insgesamt 317.512 Stammaktien zu einem durchschnittlichen Preis von 2.720,72 GBp pro Aktie zurückgekauft und eingezogen. Diese Transaktion ist Teil des im Oktober 2024 angekündigten Aktienrückkaufprogramms im Wert von 1,25 Milliarden Pfund. Die Aktie schloss am Freitag bei 32,42 Euro, was einem beeindruckenden Anstieg von 58,15% im 12-Monats-Vergleich entspricht. Aktuell notiert der Kurs nur etwa 6,8% unter dem 52-Wochen-Hoch von 34,79 Euro.

Im Oktober 2024 legte Imperial Brands Pläne zur Steigerung der Aktionärsrenditen für das Geschäftsjahr 2025 vor. Das Unternehmen verpflichtete sich zu Kapitalrückführungen von insgesamt etwa 2,8 Milliarden Pfund, bestehend aus dem erwähnten Aktienrückkaufprogramm von 1,25 Milliarden Pfund und Bardividenden von rund 1,5 Milliarden Pfund. Bemerkenswert ist die geplante Umstellung auf vier gleiche vierteljährliche Dividendenzahlungen ab dem Geschäftsjahr 2026, die den Aktionären gleichmäßigere Barausschüttungen über das Jahr hinweg bieten soll.

Finanzieller Ausblick und bevorstehende Termine

Imperial Brands hat mehrere wichtige Termine angesetzt, die für Investoren von Bedeutung sind. Am 26. März 2025 findet der Capital Markets Day statt, gefolgt von der Zahlung der Schlussdividende am 31. März. Die Halbjahresergebnisse werden am 14. Mai veröffentlicht, der Ex-Dividenden-Tag ist für den 22. Mai angesetzt, und die erste Interimsdividende wird am 30. Juni ausgezahlt. Weitere wichtige Termine im Kalenderjahr sind der 21. August als Ex-Dividenden-Tag, die Zahlung der zweiten Interimsdividende am 30. September und die Veröffentlichung der Jahresergebnisse am 18. November 2025.

Analysten haben darauf hingewiesen, dass Imperial Brands in den vergangenen drei Jahren eine Gesamtaktionärsrendite von 93% erzielt hat. Der deutliche Kursanstieg zeigt sich auch im Vergleich zum 52-Wochen-Tief: Mit aktuell 32,42 Euro liegt die Aktie mehr als 62% über ihrem Tiefstand von 19,97 Euro vom April 2024. Trotz dieser positiven Entwicklung und einem RSI von 79,5, der auf eine überkaufte Situation hindeuten könnte, merken einige Experten an, dass die aktuelle Bewertung mit einem KGV von 9,27 und einer Dividendenrendite von 5,8% im Vergleich zu früheren Jahren und Wettbewerbern wie British American Tobacco weniger attraktiv erscheinen könnte. Der freie Cashflow und die Entwicklung bei Produkten der neuen Generation bleiben wichtige Kennzahlen für das zukünftige Wachstumspotenzial des Unternehmens.

