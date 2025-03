Die Johnson Controls plc Aktie verzeichnete am 22. März 2025 einen leichten Kursrückgang auf 82,70 USD, was einem Minus von 0,54% zum Vortag entspricht. In den vergangenen vier Wochen musste das Papier des Gebäudetechnik-Spezialisten einen Wertverlust von 3,95% hinnehmen. Dennoch zeigt die langfristige Entwicklung eine positive Tendenz: Im Jahresvergleich konnte die Aktie um beachtliche 28,34% zulegen und notiert derzeit 27,63% über ihrem 52-Wochen-Tief, bleibt jedoch 10,37% unter dem 52-Wochen-Hoch.

Fundamentaldaten im Überblick

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Johnson Controls ?

Mit einer Marktkapitalisierung von 50,3 Milliarden Euro zählt Johnson Controls zu den bedeutenden Unternehmen im Bereich intelligenter Gebäudetechnik. Die aktuellen Bewertungskennzahlen zeigen ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,38 sowie ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von 26,02. Für 2025 wird ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 22,89 prognostiziert.

Anzeige

Johnson Controls-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Johnson Controls-Analyse vom 22. März liefert die Antwort:

Die neusten Johnson Controls-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Johnson Controls-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 22. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Johnson Controls: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...