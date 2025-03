Der Aktienkurs des US-amerikanischen Stahlproduzenten Steel Dynamics verzeichnete am 22. März 2025 einen erheblichen Rückgang. Die Wertpapiere des Unternehmens fielen auf 122,67 USD, was einem Tagesverlust von 3,13 Prozent entspricht. Dieser negative Trend setzt sich bereits seit längerem fort - innerhalb des letzten Monats hat die Aktie 8,46 Prozent an Wert eingebüßt. Besonders besorgniserregend für Investoren: Der aktuelle Kurs liegt ganze 27,98 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch, was auf eine anhaltende Schwächephase hindeutet.

Fundamentaldaten im Fokus

Trotz des Kursrückgangs zeigen einige Kennzahlen ein differenziertes Bild. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt aktuell 11,98 und liegt damit unter dem für 2025 prognostizierten KGV von 13,44. Mit einer Marktkapitalisierung von 17 Milliarden Euro und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 9,99 weist Steel Dynamics durchaus solide Fundamentaldaten auf. Das Unternehmen wird zudem am 31. März 2025 seine nächste Dividendenzahlung vornehmen.

