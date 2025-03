Der taiwanesische Chipriese TSMC verzeichnete am 22. März 2025 einen leichten Kursrückgang von 0,38% auf 176,78 USD. Der weltgrößte Auftragsfertiger für Halbleiter bewegt sich damit in einem schwierigen Marktumfeld, das derzeit die gesamte Chipbranche belastet. Im Monatsvergleich büßte die TSMC-Aktie 2,35% ein, steht jedoch im Jahresvergleich mit einem Plus von 24,19% deutlich im positiven Bereich. Bemerkenswert sind die aktuellen Finanzkennzahlen des Unternehmens: Mit einem KGV von 0,78 und einem KUV von 0,32 erscheint die Aktie nach klassischen Bewertungsmaßstäben als günstig bewertet.

Wichtige Termine stehen bevor

Anleger sollten zwei bevorstehende wichtige Termine im Blick behalten: Am 10. April 2025 wird TSMC den Verlauf der Geschäftsaktivitäten für März veröffentlichen, gefolgt von der Bekanntgabe der Q1-Ergebnisse am 17. April 2025. Diese Daten könnten maßgeblich die weitere Kursentwicklung beeinflussen.

