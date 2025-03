CGTN hat einen Artikel über die Inspektionsreise des chinesischen Präsidenten Xi Jinping in der südwestchinesischen Provinz Yunnan veröffentlicht. Der Artikel stellt die Bemühungen Yunnans vor, die "Blumenwirtschaft" voranzutreiben und den Kulturtourismus zu fördern, und hebt die Bemühungen der Provinz hervor, eine qualitativ hochwertige ländliche Entwicklung im Einklang mit den lokalen Bedingungen voranzutreiben, mit dem Ziel, neue Wege bei der Verfolgung der chinesischen Modernisierung zu beschreiten.

PEKING, March 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der Lijiang Modern Flower Industrial Park in Lijiang in der südwestchinesischen Provinz Yunnan ist ein Sinnbild für Chinas Bemühungen, die Wiederbelebung des ländlichen Raums voranzutreiben.

Dank eines intelligenten Produktionssystems nutzen alle Gewächshäuser im Park eine erdlose Anbautechnologie, wobei die Abdeckungsrate der integrierten Wasser- und Düngerbewässerungsanlagen mehr als 85 Prozent erreicht.

Dank des nahe gelegenen Flughafens Lijiang können Produkte wie frische Schnittrosen und Callalilien innerhalb von 36 Stunden per Luftfracht in Städte wie Peking, Shanghai und Guangzhou geliefert und in Länder wie Japan, Vietnam und Russland verkauft werden, wodurch in den umliegenden ländlichen Gebieten Arbeitsplätze für mehr als 300 Menschen geschaffen werden.

Bei seinem Besuch im Park am Mittwochnachmittag sprach der chinesische Präsident Xi Jinping mit Dorfbewohnern und Technikern und erkundigte sich nach Blumensorten, Marktverkäufen und deren Einkommen.

Die Dorfbewohner erzählten Xi, dass sie im Durchschnitt über 4.000 Yuan (etwa 557,46 USD) pro Monat verdienen, wobei ihr monatliches Einkommen in der Hochsaison 7.000 Yuan übersteigt. Blumen anzubauen sei eine wirklich freudige Aufgabe, teilten sie mit.

"Ihr Vorhaben ist erfolgreich und steht im Einklang mit dem Entwicklungspfad der modernen Landwirtschaft. Möge Ihr Leben so schön sein wie Blumen", so Xi voller Freude.

"Blumenwirtschaft"

Die Entwicklung von besonderen Branchen stand bei Xis Inspektionen im Inland in den letzten Jahren immer im Mittelpunkt. "Der Schlüssel zur Wiederbelebung des ländlichen Raums ist die Wiederbelebung der Branchen", sagte er einmal.

Die einzigartigen geografischen und klimatischen Bedingungen Yunnans haben der Provinz den Ruf des "Pflanzenreichs" eingebracht und zur Entwicklung der "Blumenwirtschaft" geführt. Seit vielen Jahren steht Yunnan bei der Produktion von Schnittblumen landesweit an erster Stelle.

Im Jahr 2024 erreichte die Blumenanbaufläche der Provinz 1,95 Mio. mu (etwa 130.000 Hektar), davon 350.000 mu für Schnittblumen. Insgesamt wurden 20,6 Mrd. Schnittblumen produziert, was weltweit den ersten Platz bedeutet.

Die Blumenbranche in Yunnan beschäftigt direkt 380.000 Menschen in den Bereichen Anbau, Sortierung und Verpackung, Logistik und E-Commerce, und indirekt sind über 1 Million weitere Menschen beschäftigt. Durch jahrzehntelange Bemühungen der Menschen vor Ort wurde eine vollwertige Industriekette aufgebaut, zu der auch Asiens erstes und weltweit zweitgrößtes Blumenauktionszentrum gehört.

Im Kunming International Flora Auction Trading Center erreichte das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen im Jahr 2024 7,06 Mio. Stängel, bei einer durchschnittlichen Transaktionszeit von nur 4 Sekunden pro Bestellung und einer Transaktionsrate von 95,34 Prozent.

Die hier versteigerten Blumen werden nicht nur in die großen Städte Chinas geliefert, sondern auch in über 50 Länder und Regionen exportiert.

Die Förderung des industriellen Wandels und der Modernisierung ist die Hauptaufgabe einer qualitativ hochwertigen Entwicklung, betonte Xi während der Inspektion und forderte Yunnan auf, strategische aufstrebende Industrien und Zukunftsindustrien aktiv zu fördern.

Integration von Kultur und Tourismus

Xi besuchte am Mittwoch auch die Altstadt von Lijiang, um sich über die lokalen Bemühungen zum Schutz und zur Nutzung des historischen und kulturellen Erbes zu informieren.

"Die Kultur, die Landschaft und die Volkstraditionen der Stadt sind wirklich faszinierend", so Xi und fügte hinzu, dass die Integration von Kultur und Tourismus die Wirtschaft angekurbelt hat.

Die Altstadt von Lijiang mit ihrer über 800-jährigen Geschichte wurde 1997 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. In den letzten 27 Jahren hat die Stadt 30 Kulturhöfe gebaut, neue Szenarien für das kulturelle Erbe geschaffen und die Entwicklung der lokalen Kultur- und Tourismusbranche gefördert.

Heute floriert die Tourismusbranche der Stadt weiterhin, mit Geschäften, die Catering, Unterkünfte, Kunsthandwerk und darstellende Künste anbieten. Immer mehr junge Menschen gründen hier Unternehmen und engagieren sich für die Erhaltung und Förderung des nationalen Kulturerbes.

Derzeit entwickelt die Stadt den Kulturerbetourismus durch den Ausbau kultureller Attraktionen und Sehenswürdigkeiten in den Straßen energisch weiter. Durch die Organisation verschiedener Aktivitäten, die eine reiche kulturelle Atmosphäre schaffen, zieht Lijiang erfolgreich Besucher aus aller Welt an.

Von Januar bis September letzten Jahres verzeichnete die Stadt insgesamt 17,05 Millionen Touristen, was einem Anstieg von 13,07 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Es sei zwingend erforderlich, den Kulturtourismus zu fördern, um das Einkommen der Menschen zu verbessern und das Verhältnis zwischen Schutz und Entwicklung richtig zu handhaben, so Xi und forderte, dass die Kultur- und Tourismusbranche einen Weg der nachhaltigen und gesunden Entwicklung einschlagen sollte.

