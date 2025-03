Rheinmetall könnte bald einen bedeutenden Schritt zur Konsolidierung seiner Marktposition im europäischen Verteidigungssektor unternehmen. Der deutsche Rüstungskonzern und sein italienischer Partner Leonardo stehen Berichten zufolge in Verhandlungen mit dem Nutz- und Militärfahrzeughersteller Iveco über eine mögliche Übernahme der Verteidigungssparte. Die angestrebte Bewertung für diesen Geschäftsbereich liegt bei rund 1,5 Milliarden Euro. Diese potenzielle Akquisition erfolgt in einem äußerst günstigen Marktumfeld, da die europäischen Länder angesichts der wachsenden Bedrohungslage aus Russland ihre Verteidigungsausgaben massiv erhöhen. In Deutschland deutet sich zudem an, dass die Schuldenbremse für Rüstungsausgaben künftig keine Einschränkung mehr darstellen wird, was dem DAX-Konzern weiteren Auftrieb verleihen könnte.

Joint Venture verstärkt Expansionskurs

Das gemeinsame Unternehmen von Rheinmetall und Leonardo, bei dem beide Partner jeweils 50 Prozent der Anteile halten, wurde erst im vergangenen Oktober gegründet und hat seinen Hauptsitz in Rom. Die Kooperation konzentriert sich auf die Herstellung von Schützenpanzern, Kampfpanzern und speziellen Brückenlegefahrzeugen. Eine Übernahme der Iveco-Verteidigungssparte würde das Portfolio des Joint Ventures strategisch ergänzen und die Marktposition beider Unternehmen im Bereich der Militärfahrzeuge erheblich stärken. Allerdings scheinen einige potenzielle Interessenten aufgrund der hohen Preisvorstellungen von Iveco zurückhaltend zu sein. Der Turiner Fahrzeughersteller hatte bereits im Februar eine mögliche Trennung vom Rüstungsgeschäft angekündigt. Die Aktie des deutschen Rüstungskonzerns befindet sich nach einer beeindruckenden Rally in einer leichten Korrekturphase, wobei die langfristigen Aussichten angesichts der geplanten Milliardeninvestitionen Deutschlands und anderer europäischer Länder in die Verteidigung weiterhin positiv bleiben.

