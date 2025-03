Die Ciena Aktie verzeichnete am 20. März 2025 einen beachtlichen Kursanstieg von 2,44% auf 65,90 USD, was ein positives Signal für Investoren darstellt. Diese Entwicklung ist besonders interessant vor dem Hintergrund eines größeren monatlichen Rückgangs von 19,47%. Der aktuelle Kurs liegt bei 65,56 USD (Stand: 22. März 2025), was einer minimalen Korrektur von 0,06% gegenüber dem Vortag entspricht. Im Jahresvergleich zeigt sich die Aktie des Telekommunikationsausrüsters jedoch mit einem Zuwachs von 29,82% in einer soliden Position und notiert derzeit 33,92% über ihrem 52-Wochen-Tief.

Bevorstehende Jahreshauptversammlung

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Ciena ?

Anleger sollten den 27. März 2025 im Kalender markieren, an diesem Tag findet die Jahreshauptversammlung von Ciena statt. Mit einer Marktkapitalisierung von 8,6 Milliarden Euro bleibt das Unternehmen ein bedeutender Akteur im Bereich der intelligenten optischen Netzwerke und Telekommunikationsausrüstung.

Anzeige

Ciena-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Ciena-Analyse vom 22. März liefert die Antwort:

Die neusten Ciena-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Ciena-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 22. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Ciena: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...