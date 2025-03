Die CME Group, ein führender Betreiber von Derivate- und Terminbörsen, verzeichnete am 22. März 2025 einen Kursrückgang von 1,20 Prozent. Die Aktie fiel auf 263,35 USD, was einem Minus von 3,19 USD gegenüber dem Vortag entspricht. Diese Entwicklung erfolgt trotz einer positiven Monatsbilanz von +3,24 Prozent und einer beachtlichen Jahresperformance von +21,68 Prozent. Besonders hervorzuheben ist die jüngste Dividendenerhöhung: Am 7. März 2025 schüttete der Konzern eine vierteljährliche Dividende von 1,25 USD aus - eine Steigerung gegenüber der Dezember-Ausschüttung von 1,15 USD.

Neue Handelsmöglichkeiten am Schwarzen Meer

Parallel arbeitet die CME Group an einer Erweiterung ihres Produktportfolios. Der Finanzmarktbetreiber entwickelt derzeit Pläne für einen Futures-Kontrakt für Schwarzmeerweizen, der spezifisch die rumänischen und bulgarischen Märkte abdecken soll. Diese Initiative unterstreicht die Strategie des Unternehmens, sein Angebot im Bereich der Agrarrohstoffe kontinuierlich auszubauen und neue Marktchancen zu erschließen.

