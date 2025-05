Am 28. April hatten wir den Abonnenten des RuMaS Express-Service einen Beitrag zugeschickt und der hatte den Titel: "Trader warten auf die Zahlen!" Dieser Trading-Tipp hat sich mittlerweile zu einem Volltreffer entwickelt, wer mit dem vorgeschlagenen Hebel-Zertifikat reingegangen ist, konnte am Dienstag bis zu 54 Prozent Gewinn sehen. Am 29. April hatten wir abends im Express-Service noch einmal auf die DWS Group-Aktie ISIN: DE000DWS1007 geschaut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...