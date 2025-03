News von Trading-Treff.de In diesem Artikel berichtet Marcus Weyerer, Direktor der ETF-Anlagestrategie EMEA bei Franklin Templeton, über die Zusammensetzung des MSCI World kritisch. Was bekommen Anleger tatsächlich? Der MSCI World Index, der oft als Eckpfeiler der globalen Diversifizierung angesehen wird, ist möglicherweise nicht so ausgewogen, wie manche Anleger denken. Trotz seines breiten Spektrums ist der Index stark konzentriert. Die 10 größten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...