Der europäische Kosmetikkonzern verzeichnet erhebliche Verluste an der Börse nach unerwarteter Herabsetzung seiner Geschäftsziele aufgrund schwacher Verbrauchernachfrage.

Die Aktie des führenden europäischen Parfüm- und Kosmetikhändlers Douglas AG stürzte am Freitag dramatisch ab und erreichte mit 11,00 Euro ein neues Rekordtief. Der Kursverlust belief sich zeitweise auf mehr als 20 Prozent, was die Papiere zum abgeschlagenen Schlusslicht im Nebenwerte-Index SDAX machte. Auslöser für diesen massiven Kursrutsch war die überraschende Prognosesenkung des Unternehmens am Vorabend. Das Management ruderte bei seinen Umsatz- und Gewinnzielen komplett zurück und begründete dies mit einer weiter verschlechterten Verbraucherstimmung seit Mitte Februar. Besonders betroffen seien die zwei wichtigsten Einzelmärkte Deutschland und Frankreich, wo das Unternehmen rund die Hälfte seines Umsatzes erwirtschaftet.

Mittelfristziele stehen auf dem Prüfstand

Der Beauty-Konzern korrigierte seine Umsatzerwartung für das laufende Geschäftsjahr auf rund 4,5 Milliarden Euro nach unten und liegt damit deutlich unter der bisherigen Prognose von 4,7 bis 4,8 Milliarden Euro. Auch die Gewinnaussichten wurden drastisch gesenkt: Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) soll nun bei etwa 765 Millionen Euro liegen, statt der bisher avisierten 855 bis 885 Millionen Euro. Der Nettogewinn wurde auf 175 Millionen Euro nach unten korrigiert, nachdem zuvor noch 225 bis 265 Millionen Euro in Aussicht gestellt worden waren. Douglas hat nach eigenen Angaben bereits Maßnahmen eingeleitet, um die Umsatzentwicklung zu verbessern und die Profitabilität zu sichern. Dazu zählen Kostensenkungen in Verwaltung und Vertrieb sowie eine engere Steuerung von Nettoumlaufvermögen und Investitionen. Marktexperten rechnen damit, dass sich jegliche Hoffnung auf eine Dividende mindestens bis 2027 verschieben dürfte. Aktionäre müssen sich zudem auf eine möglicherweise längerfristige Durststrecke einstellen: Seit dem Börsengang im März 2024 zu 26 Euro je Aktie hat sich der Kurs weit mehr als halbiert.

