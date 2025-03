Trotz auf den ersten Blick starken Zahlen ging es für die Micron-Aktie am Freitag deutlich abwärts. Verluste von über -8% drückten den Chipkonzern ans Ende des Nasdaq 100. Doch was genau haben Anleger am Zahlenwerk auszusetzen? Und ist die Aktie langfristig dennoch ein Kauf? Zahlen über den Erwartungen Der Speicherchip-Hersteller meldete für das im Februar zu Ende gegangene zweite Quartal ein Umsatzplus von 38% auf 8,05 Milliarden US$. Unter dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...