Die Scout24-Aktie verzeichnete am Freitag deutliche Kursverluste im XETRA-Handel. Bereits zum Handelsstart zeigte das Papier Schwäche und notierte bei 96,90 EUR, bevor es im Tagesverlauf weiter an Wert einbüßte. Am Vormittag rutschte der Kurs um 0,7 Prozent auf 96,80 EUR ab, wobei das Tagestief bei 96,60 EUR lag. Dieser negative Trend setzte sich über den Mittag fort, als die Aktie weiterhin Verluste hinnehmen musste und um 11:49 Uhr bereits 0,7 Prozent auf 96,75 EUR verlor. Am Nachmittag verstärkte sich der Abwärtstrend leicht, sodass die Scout24-Aktie um 15:50 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 96,85 EUR notierte. Im Handelsverlauf wurden insgesamt 189.319 Aktien umgesetzt. Vom 52-Wochen-Hoch, das die Aktie am 5. März 2025 bei 102,60 EUR erreicht hatte, ist das Papier mittlerweile rund 5,9 Prozent entfernt. Zum 52-Wochen-Tief von 64,45 EUR vom 20. April 2024 besteht hingegen noch ein Puffer von etwa 33,4 Prozent.

Aussichten und Prognosen für Scout24

Für das laufende Geschäftsjahr erwarten Analysten eine stabile Dividende von 1,20 EUR je Aktie, was der Ausschüttung des Vorjahres entspricht. Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt mit 91,81 EUR allerdings unter dem aktuellen Kursniveau. Dies deutet darauf hin, dass Marktbeobachter mittelfristig mit Korrekturen rechnen. Für das Gesamtjahr 2025 gehen Analysten von einem Gewinn je Aktie in Höhe von 3,27 EUR aus. Die Quartalszahlen für das erste Quartal 2025 werden voraussichtlich am 6. Mai 2025 veröffentlicht, während die Ergebnisse für das entsprechende Quartal im Folgejahr für den 30. April 2026 erwartet werden. Die Scout24-Aktie zeigt sich trotz der aktuellen Kursverluste im längerfristigen Vergleich robust und notiert deutlich über dem Niveau des Vorjahres.

