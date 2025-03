Der Internetdienstleister setzt seinen Abwärtstrend mit 0,5 Prozent Verlust auf 19,08 Euro fort, bleibt jedoch deutlich über dem Jahrestief vom Januar.

Die Aktie des Internetdienstleisters United Internet verzeichnete im XETRA-Handel am Freitag weitere Kursverluste. Am Nachmittag notierte das Papier mit einem Abschlag von 0,5 Prozent bei 19,08 Euro, nachdem es im Tagesverlauf zeitweise bis auf 18,85 Euro gefallen war. Bei Handelsbeginn lag der Kurs bei 19,06 Euro. Das Handelsvolumen umfasste bisher 432.550 Aktien, was auf ein reges Marktinteresse hindeutet. Der aktuelle Kurs liegt damit deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 24,64 Euro, das am 15. Mai 2024 erreicht wurde. Für eine Rückkehr zu diesem Niveau würde die Aktie einen Zuwachs von knapp 30 Prozent benötigen. Vom 52-Wochen-Tief von 14,58 Euro, das Mitte Januar 2025 markiert wurde, hat sich der Kurs jedoch bereits um rund 24 Prozent erholt.

Finanzergebnisse und Ausblick

Im letzten veröffentlichten Quartalsbericht vom 12. November 2024 konnte United Internet positive Gewinnzahlen präsentieren. Der Gewinn je Aktie stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal von 0,15 Euro auf 0,23 Euro. Beim Umsatz musste das Unternehmen hingegen einen Rückgang hinnehmen - die Erlöse sanken um 3,51 Prozent auf 1,57 Milliarden Euro. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,21 Euro. Die Dividendenerwartung liegt mit 0,492 Euro leicht unter der Ausschüttung des Vorjahres (0,500 Euro). Besonders optimistisch zeigen sich Marktexperten beim Kursziel: Sie setzen im Durchschnitt 29,30 Euro für die United Internet-Aktie an, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial bedeuten würde. Die Veröffentlichung der Finanzergebnisse für das vierte Quartal 2024 wird für den 27. März 2025 erwartet und dürfte weiteren Aufschluss über die Geschäftsentwicklung geben.

