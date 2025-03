BP p.l.c. setzt sein ambitioniertes Aktienrückkaufprogramm fort, obwohl die Aktie des britischen Energiekonzerns am Freitag unter Druck geraten ist. Wie das Unternehmen am 21. März 2025 bekannt gab, wurden im Rahmen des im Februar angekündigten Programms insgesamt 9 Millionen eigene Aktien zurückgekauft. Der durchschnittliche Kaufpreis lag bei etwa 447 Pence pro Aktie. Sechs Millionen der erworbenen Wertpapiere wurden über die Londoner Börse gehandelt, während die restlichen drei Millionen über die Handelsplattformen Cboe BXE und CXE erworben wurden.

Die Aktie selbst zeigte sich am Freitag allerdings schwächer. Im Londoner Handel verlor das Papier am Mittag etwa 0,1 Prozent auf 4,48 GBP und setzte damit seinen durchwachsenen Kursverlauf der vergangenen Wochen fort. Bei genauerer Betrachtung befindet sich die Aktie in einer herausfordernden Position: Mit dem aktuellen Kurs liegt sie rund 20,8 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 5,41 GBP, das im April 2024 erreicht wurde. Andererseits notiert sie immerhin 18,4 Prozent über ihrem Tiefstand vom November vergangenen Jahres.

Analystenschätzungen und Finanzausblick

Die Expertengemeinde bleibt trotz der jüngsten Kursschwäche verhalten optimistisch. Im Durchschnitt sehen Analysten einen fairen Wert von 5,27 GBP je BP-Aktie, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial impliziert. Für das laufende Geschäftsjahr rechnen Experten mit einem Gewinn von 0,554 USD je Aktie. Aktionäre können sich zudem auf eine prognostizierte Dividende von 0,326 USD einstellen, nachdem im Vorjahr 0,240 GBP je Anteilsschein ausgeschüttet wurden. Die nächsten Quartalszahlen werden für den 29. April 2025 erwartet und dürften weitere Einblicke in die finanzielle Entwicklung des Ölkonzerns geben. Das letzte Geschäftsquartal hatte BP mit einem Verlust von 0,10 GBP je Aktie und einem Umsatzrückgang von 15,06 Prozent auf 35,70 Milliarden GBP abgeschlossen.

