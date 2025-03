Die Aktie des Biotechnologieunternehmens Equillium notierte am 22. März 2025 bei 0,72 EUR, was einem Rückgang von 2,44% gegenüber dem Vortag entspricht. Im letzten Monat musste das Papier bereits einen Wertverlust von 4,00% hinnehmen. Die Marktkapitalisierung des in La Jolla, Kalifornien, ansässigen Unternehmens beläuft sich derzeit auf 25,5 Millionen Euro bei 35,4 Millionen ausstehenden Aktien.

Kennzahlen weisen auf Unterbewertung hin

Trotz der jüngsten Kursverluste liegt die Aktie momentan 23,13% über ihrem 52-Wochen-Tief. Das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) beträgt 0,71, was nach gängiger Analysteneinschätzung auf eine potenzielle Unterbewertung hindeutet. Auch das Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) von -1,17 ist im Branchenvergleich niedrig. Equillium fokussiert sich auf die Entwicklung von Behandlungen für schwere Autoimmun- und Entzündungskrankheiten, wobei sich der Hauptkandidat Itolizumab in klinischen Phase-III-Studien befindet.

