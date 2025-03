Der Baumarktgigant verzeichnet trotz Gewinnsteigerung und Umsatzwachstum von 14,14% einen deutlichen Kursverlust von über 20% seit dem Dezember-Höchststand

Die Home Depot-Aktie verzeichnete in den letzten Handelstagen deutliche Kursverluste. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 325,15 EUR, nachdem es zwischenzeitlich sogar auf 321,60 EUR abgerutscht war. Ähnliche Entwicklungen zeigten sich auch im Frankfurt-Handel, wo die Aktie um 0,6 Prozent auf 326,05 EUR nachgab. Diese Abwärtsbewegung steht im deutlichen Kontrast zum 52-Wochen-Hoch von 412,70 EUR, das am 06.12.2024 erreicht wurde. Damit notiert die Aktie derzeit etwa 21 Prozent unter ihrem Jahreshöchststand. Immerhin liegt der aktuelle Kurs noch rund 10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief von 295,00 EUR vom Mai 2024. Die jüngste Kursschwäche der Home Depot-Aktie spiegelt sich auch in den allgemein negativen Tendenzen der amerikanischen Märkte wider, wobei sowohl der Dow Jones als auch der S&P 500 zuletzt Verluste verzeichneten.

Finanzkennzahlen und Zukunftsaussichten bleiben robust

Trotz der aktuellen Kursschwäche präsentierte Home Depot zuletzt durchaus positive Geschäftszahlen. Im Quartal mit Ende Januar 2025 konnte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,02 USD ausweisen, was eine deutliche Steigerung gegenüber den 2,83 USD im Vorjahreszeitraum darstellt. Besonders beeindruckend entwickelte sich der Umsatz, der um 14,14 Prozent auf 39,70 Milliarden USD anwuchs. Auch die Dividendenprognose stimmt Anleger optimistisch: Für das laufende Jahr erwarten Analysten eine Ausschüttung von 9,18 USD je Aktie, was eine Erhöhung gegenüber den 9,00 USD des Vorjahres bedeuten würde. Die nächsten Quartalszahlen für das erste Quartal 2025 werden voraussichtlich am 20. Mai 2025 vorgelegt. Experten rechnen für das Gesamtjahr 2026 mit einem Gewinn von durchschnittlich 15,09 USD je Aktie, was das langfristige Wachstumspotenzial des Unternehmens unterstreicht. Anleger beobachten nun gespannt, ob die fundamentale Stärke des Unternehmens ausreichen wird, um den aktuellen Abwärtstrend der Aktie zu durchbrechen.

