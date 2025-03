Die Aktie des Schweizer Pharmakonzerns Novartis verzeichnet am 22. März 2025 eine leichte Aufwärtsbewegung und notiert aktuell bei 104,41 EUR, was einem Anstieg von 0,05 Prozent gegenüber dem Vortag entspricht. Die positive Kursentwicklung wird maßgeblich durch die kürzlich erteilte FDA-Genehmigung für ein neues Medikament zur Behandlung der C3-Glomerulopathie unterstützt. Dieser bedeutsame Durchbruch stärkt die Position des Pharmariesen im Bereich seltener Nierenerkrankungen und könnte mittelfristig zu weiteren Kursgewinnen führen. Bemerkenswert ist auch die Jahresentwicklung mit einem Plus von 17,91 Prozent.

Personalanpassungen in den USA

Parallel arbeitet Novartis an strukturellen Veränderungen. Der Konzern hat seine Personalpolitik in den USA angepasst und plant gleichzeitig einen umfangreichen Stellenabbau an anderen Standorten. Diese Maßnahmen sind Teil der fortlaufenden Bemühungen, die Betriebseffizienz zu steigern und die Marktposition mit einer Marktkapitalisierung von derzeit 228,7 Milliarden EUR zu festigen.

