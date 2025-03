© Foto: Juergen Augst - picture alliance / Eibner-Pressefoto

Das Sondervermögen und der Hype um Steyer beflügelten in dieser Woche auch die Deutz Aktie. Sie stieg Anfang der Woche um fast 50%, nur um am Donnerstag wieder um fast 40% abzustürzen. Die wO Community bleibt skeptisch.Neben dem Dauerbrenner "Tesla Inc." war in dieser Woche die Deutz Aktie das heißeste Thema im wallstreetONLINE Forum. Der Grund ist der dramatische Kursverlauf der Aktie in dieser Woche. Am Dienstag, dem 18.03. schoss die Aktie des Kölner Motorenherstellers um fast 50% nach oben, nur um am Donnerstag, dem 20.03. beinahe auf das Ausgangsniveau zurückzufallen. Am Ende der Woche nahm die Aktie dann wieder Fahrt auf und rangierte am Freitagabend knapp unter 7,5 Euro, was immer …