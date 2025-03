Ganz ohne Fahrer:in von A nach B kommen? Mit dem Beförderungsanbieter Lyft ist das ab Sommer 2025 möglich. Geplant ist der Einsatz autonomer Taxis zunächst in Atlanta, weitere Städte sollen folgen. Der Fahrdienstvermittler Lyft steigt in den Wettbewerb um autonome Fahrzeuge ein - und tritt damit in direkte Konkurrenz zu Anbietern wie Waymo oder Tesla. Wie CBS News berichtet, sollen Nutzer:innen in Atlanta schon ab Sommer 2025 per App autonome Fahrten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...