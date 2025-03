Die TotalEnergies Aktie verzeichnete am 22. März 2025 einen leichten Anstieg von 0,31% auf 58,53 EUR. Im vergangenen Monat konnte das französische Energieunternehmen einen Zuwachs von 0,80% erzielen, während die Aktie aktuell 12,86% über ihrem 52-Wochen-Tief notiert. Besonders bemerkenswert: Die Vermögenswerte des Konzerns im Bereich erneuerbare Energien in Portugal haben kürzlich das Interesse von Masdar aus Abu Dhabi geweckt. Zudem gab Amundi Asset Management am 20. März bekannt, dass sie im Namen des FCPE TotalEnergies Actionnariat France nun mehr als 5% der Aktien halten.

Anstehende Dividende und Kennzahlen

Für Anleger steht am 26. März 2025 ein wichtiger Termin bevor - das Détachement für die Zwischendividende. Mit einem aktuellen KGV von 8,43 und einem KUV von 0,68 weist die Aktie des Öl- und Gasriesen weiterhin solide Fundamentaldaten auf. Die Marktkapitalisierung beläuft sich derzeit auf 132,7 Milliarden Euro.

