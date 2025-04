Neunkirchen (ots) -- Umsatzerlöse der Gruppe mit 2,0 Mrd. EUR um knapp 5 % über Vorjahr- Auftragseingang signifikant um 18,7 % auf 2,0 Mrd. EUR gesteigert- Wesentlicher Treiber war größter Geschäftsbereich Logistics Solutions mit steigendem Ordervolumen und Umsatzerlösen- Customer Services erneut mit starker Performance- Verhaltene Nachfrage und Wettbewerbsdruck wirken sich auf die Geschäftsbereiche Products & Equipment und Plastics ausDie SSI Schäfer Gruppe, ein Familienunternehmen mit über 85-jähriger Historie und international führender Lösungsanbieter für alle Bereiche der Intralogistik, hat im Geschäftsjahr 2024 auf Basis vorläufiger Zahlen ein Umsatzplus von 4,8 % auf 2,0 Mrd. EUR verbucht. Getragen wurde dieses Wachstum vor allem durch eine deutliche Umsatzsteigerung im Geschäftsbereich Logistics Solutions um 14,8 % sowie die konstant positive Performance im Geschäftsbereich Customer Services. Die positive Entwicklung im größten Geschäftsbereich, Logistics Solutions, war unter anderem auf einen gut ausgewählten Portfolio-Mix zurückzuführen, der es ermöglichte, unterschiedliche Marktbedürfnisse zu bedienen und dadurch Kundenprojekte erfolgreich abzuschließen. Zudem wirkte sich der größte Auftragseingang für ein Einzelprojekt in der SSI Schäfer Geschichte positiv auf den Auftragseingang auf Gruppenebene aus, der mit 2,0 Mrd. EUR um 18,7 % über dem Vorjahreswert lag. In den Geschäftsbereichen Products & Equipment und Plastics machten sich dagegen das schwierige Marktumfeld und die Nachfrageschwäche vor allem aus dem Automotive-Sektor bemerkbar. In Summe verzeichnet die SSI Schäfer Gruppe auf vorläufiger Basis ein deutlich positives Konzernergebnis.Erfolgreicher Abschluss des Meilensteinprojekts mit Coop und konsequente Umsetzung der NachhaltigkeitszieleEinen bedeutenden Meilenstein im Geschäftsjahr 2024 markierte die Fertigstellung der vollautomatischen SSI Case Picking Anlage (https://www.ssi-schaefer.com/de-de/produkte/kommissionierung-handling/automatisierte-kommissionierung/ssi-case-picking-1027954) für Coop, einem führenden Lebensmittelhändler in Schweden. Wesentliche Voraussetzung war die erfolgreiche standortübergreifende Zusammenarbeit zwischen den Geschäftsbereichen Logistics Solutions und Customer Services sowie mit den Kernlieferanten bei dieser bislang größten Logistiklösung der Gruppe, bei der 95 % aller Kommissionierprozesse automatisiert abgewickelt werden.Strategisch lag der Fokus der Gruppe im vergangenen Jahr weiterhin auf der Stärkung der Innovationsfähigkeit mit dem Ziel, die digitale und nachhaltige Transformation der Intralogistik-Branche maßgeblich mitzugestalten. Ein Beispiel hierfür ist die Entwicklung der FastBots Solution (https://www.ssi-schaefer.com/de-de/produkte/foerdern-transportieren/fastbots-solution), die auf einer Flotte hochleistungsfähiger Roboter basiert, die flexibel zwischen Lager und Arbeitsplätzen agieren. Sie wurde im März 2025 erstmals auf der internationalen Fachmesse LogiMAT für Intralogistik und Prozessmanagement in Stuttgart präsentiert. Darüber hinaus wurde die Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie konsequent fortgesetzt und mit dem dritten Nachhaltigkeitsbericht die Verantwortung der SSI Schäfer Gruppe gegenüber Umwelt und Gesellschaft dokumentiert."Dem anhaltend herausfordernden Marktumfeld und der Investitionszurückhaltung zum Trotz hat die SSI Schäfer Gruppe bei allen wesentlichen Kennzahlen deutliche Fortschritte erzielt und die gesetzten Ziele für das Geschäftsjahr 2024 überwiegend erreicht. Nun gilt es den Rückenwind zu nutzen und unsere Initiativen mit Fokus auf Kundennutzen, Wachstum, Innovationen und Project Governance voranzutreiben, um unseren Kurs der nachhaltigen Profitabilität fortzusetzen", so Peter Edelmann, CEO der SSI Schäfer Gruppe. "Die SSI Schäfer Gruppe hat den eingeschlagenen Weg erfolgreich fortgesetzt und - getreu unserem zentralen Ziel der Kundenzufriedenheit - große Fortschritte erzielt. Auch im kommenden Geschäftsjahr werden wir mit klarem Fokus daran arbeiten, unseren Kunden nicht nur als verlässlicher Partner zur Seite zu stehen, sondern ihre Bedürfnisse weit über die unmittelbaren Anforderungen hinaus bestmöglich zu erfüllen."Pressekontakt:Kontakt SSI Schäfer GruppeMelanie Kämpf / Senior Global Communication Manager / GlobalMarketingMobil +49 151 12 11 32 25 / Tel. Office +49 2735 70-252 /Melanie.Kaempf@ssi-schaefer.comAnnika Find / Global Communication Manager / Global MarketingMobil +49 170 983 96 97 / Tel. Office +49 2735 70-9683 /Annika.Find@ssi-schaefer.comOriginal-Content von: SSI SCHÄFER - Fritz Schäfer GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160534/6007593