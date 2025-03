Der renommierte Baumaschinenhersteller meldet schwächere Quartalszahlen und pessimistische Zukunftsaussichten, was zu erheblichen Kursverlusten an der Börse führt.

Caterpillar verzeichnete im jüngsten Quartalsbericht einen Umsatzrückgang von 5 Prozent im Jahresvergleich auf 16,2 Milliarden Dollar. Die Aktie des Baumaschinenherstellers notierte am Freitag bei 309,50 Euro und hat seit Jahresbeginn bereits 11,82 Prozent an Wert eingebüßt. Dies markiert das fünfte aufeinanderfolgende Quartal, in dem der Konzern die Umsatzerwartungen der Analysten verfehlt hat. Die Verkäufe gingen in allen wichtigen Segmenten zurück, besonders deutlich in den Bereichen Bau- und Ressourcenindustrie. Trotz eines Anstiegs des Nettogewinns auf 2,79 Milliarden Dollar blieb der Umsatz hinter den Markterwartungen zurück.

Mit Blick auf das Jahr 2025 prognostiziert Caterpillar einen leichten Umsatzrückgang, was im Widerspruch zu den Erwartungen der Wall Street steht, die ein Wachstum von 1,9 Prozent vorhergesagt hatte. Diese vorsichtige Prognose begründet das Unternehmen mit einer Reduzierung der Ausrüstungskäufe durch Händler aufgrund schwacher Nachfrage, die durch hohe Kreditkosten und anhaltende Inflation beeinflusst wird.

Auswirkungen auf den Aktienmarkt

Die Entwicklungen bei Caterpillar hatten am 21. März erhebliche Auswirkungen auf den breiteren Markt. Die Aktie trug zu einem Rückgang des Dow Jones Industrial Average um fast 125 Punkte bei, wobei die Caterpillar-Aktien im vorbörslichen Handel um 5,2 Prozent fielen. Die Aktie bewegt sich mittlerweile über 20 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 390,50 Euro, das am 23. Januar 2025 erreicht wurde, und liegt mit 9,48 Prozent deutlich unter dem 50-Tage-Durchschnitt.

Für die kommenden Monate wird es entscheidend sein, wie Caterpillar auf die aktuellen Marktherausforderungen reagiert, insbesondere im Hinblick auf Maßnahmen zur Nachfragestimulierung und effektives Kostenmanagement. Die Volatilität der Aktie liegt mit annualisierten 23,67 Prozent über 30 Tage auf einem erhöhten Niveau, was die Unsicherheit der Anleger bezüglich der kurzfristigen Perspektiven des Unternehmens widerspiegelt.

