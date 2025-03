EQS-Media / 22.03.2025 / 13:15 CET/CEST

Mustang Energy Corp. (ISIN: CA62821U1003 / WKN: A40EWK), das Unternehmen oder Mustang, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Firma Axiom Exploration Group mit der Durchführung einer luftgestützten elektromagnetischen Untersuchung (Xcite TDEM) mit Radiometrie über seinem Projekt Spur, das sich südlich des Athabasca-Beckens in Saskatchewan befindet, beauftragt hat. Mustang Energy Corp. ist ein Ressourcenexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erschließung vielversprechender Vorkommen von Uran und kritischen Mineralien gerichtet ist. Das Unternehmen erkundet aktiv seine Konzessionsgebiete im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan und verfügt über 77.318 Hektar im und im Umfeld des Athabasca-Beckens. Das Vorzeigekonzessionsgebiet von Mustang, Ford Lake, erstreckt sich über 7.743 ha im produktiven östlichen Athabasca-Becken, während sich die Projekte Cigar Lake East und Roughrider South über 3.442 ha im Norden und das Projekt Spur über 17.929 ha im Süden erstrecken. Mustang hat mit dem Projekt Yellowstone (21.820 Hektar) auch sein Profil in der Region Cluff Lake im Athabasca-Becken etabliert und seine Präsenz im südlichen Zentrum des Athabasca-Beckens durch das Projekt Dutton (7.633 Hektar) weiter ausgebaut. Das Unternehmen erwartet, dass die Xcite-TDEM-Untersuchung mit Radiometrie Anfang Mai 2025 auf dem Projekt Spur beginnen und den Teil des Claim-Pakets umfassen wird, der mittels moderner elektromagnetischer (EM) Untersuchungstechniken noch nicht erfasst wurde. Die luftgestützte Untersuchung zielt auf die genaue Lokalisierung der EM- und radiometrischen Anomalien und die Unterstützung der geologischen Interpretationen im Konzessionsgebiet ab, um die Bestimmung der Explorationsziele voranzutreiben. Darüber hinaus hat Mustang Explorationsgenehmigungen für das Projekt Spur und das unternehmenseigene Projekt 914W beantragt. Die Genehmigungsanträge umfassen bodengestützte Mineralexplorationsaktivitäten wie den Bau von Wegen, das Ausholzen von Erkundungstrassen, geophysikalische Bodenuntersuchungen und Diamantkernbohrungen. Vorbehaltlich des Erhalts der erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen plant Mustang die Aufnahme von Explorationsaktivitäten zur weiteren Bewertung der Durchführbarkeit dieser Projekte sowie die Fortsetzung der Konsultationen mit den örtlichen Gemeinden. Über Xcite TDEM Xcite ist eine neue Generation von helikoptergestützten elektromagnetischen Zeitbereichssystemen (TDEM), die von New Resolution Geophysics (NRG) entwickelt wurden. Axiom ist exklusiver Anbieter dieser Dienstleistung in Nordamerika. Diese hochmoderne Technologie bietet eine effiziente Alternative zu allen bisherigen TDEM-Technologien für die Mineralexploration. Das System verwendet eine patentierte aufblasbare Senderschleife mit einem Durchmesser von etwa 20 Metern, die etwa 30 Meter unter dem Hubschrauber aufgehängt ist. Das Xcite-System bietet eine außergewöhnliche Signalreinheit, die die Erkennung subtiler Merkmale unter der Oberfläche ermöglicht. Es verfügt über einen programmierbaren Frequenzbereich mit einer schnellen Abschaltzeit, die eine flexible Datenerfassung und eine verbesserte Auflösung sowohl oberflächennaher als auch tiefer Ziele ermöglicht. Abbildung 1: Lagekarte der Projekte Spur und 914W von Mustang Energy Corp. 1 Über das Projekt Spur Das Projekt Spur umfasst neun Claims mit einer Fläche von 17.929 Hektar. Es befindet sich unmittelbar südlich des Athabasca-Beckens im Norden von Saskatchewan, einer Region, die weltweit für ihre hochgradigen Uranlagerstätten bekannt ist. Das Konzessionsgebiet befindet sich etwa 40 Kilometer südöstlich von Camecos Mühlenbetrieb Key Lake und 20 Kilometer südwestlich der Lagerstätte Fraser Lakes Zone B von Skyharbour Resources/ Terra Clean Energy (Abbildung 1). Die geologischen Gegebenheiten des Projekts Spur kombinieren proterozoisches Grundgebirge der Wollaston Group und uranhaltige Pegmatite, die Potenzial für die Exploration auf Uran, Thorium und Seltenerdmetalle (REE) bieten. Das Projekt Spur bietet aufgrund der fehlenden Überdeckung durch den Athabasca-Sandstein kostengünstigere Explorationsmöglichkeiten. Angrenzende Konzessionsgebiete beherbergen hochgradige an der Oberfläche entnommene Stichproben, einschließlich des Vorkommens Pipe Lake mit bis zu 8,0 % UO (Probe Nr. R69-10) 2 innerhalb eines hornblendereichen Pegmatits 2,5 km nordöstlich der Grenze des Projekts Spur. Das Vorkommen Red October, östlich der Projektgrenze, zeigt Stichprobenergebnisse von bis zu 1,93 % U (Probe # JBELR063) 3 innerhalb von Syenit, und eine Gesteinssplitterprobe aus einem Ausbiss in semipelitischem Gneis mit 1,34 % U (Probe # AGELR008) 3 über 1 Meter. Über das Projekt 914W Das Projekt 914W besteht aus einem Claim mit einer Fläche von 1.260 Hektar. Es liegt etwa 48 km südwestlich von Camecos Betrieb Key Lake und bietet eine günstige Logistik und Zugang über den Highway 914. Das Projekt 914W befindet sich in der Western Wollaston Domain, die für eine in der Diskordanz bzw. im Grundgebirge beherbergten Uranmineralisierungen bekannt ist. Das Projekt 914W beherbergt eine günstige Geologie mit lokalen graphithaltigen Paragenesen. Unmittelbar nördlich des Konzessionsgebietes 914W befinden sich die Scurry Rainbow Zone E4 und die Don Lake Trenches5, wo in der Bohrung ML-11 bis zu 1.288 ppm U angetroffen wurden und die übertägigen Prospektionsarbeiten in einem Schürfgraben der Don Lake Zone E4 bis zu 0,64 % U3O8 lieferten. Während bei früheren Explorationsarbeiten mehrere geophysikalische und geologische Untersuchungen in Teilen des Konzessionsgebietes durchgeführt wurden, ist der größte Teil des Projekts 914W nach wie vor unerforscht. Mustang sieht ein beachtliches Potenzial für die Weiterentwicklung der Uran- und Seltenerdmetall-(REE)-Exploration in diesem Konzessionsgebiet. Quellennachweis: 1. Saskatchewan GeoAtlas, https://gisappl.saskatchewan.ca/Html5Ext/index.html?viewer=GeoAtlas 2. Saskatchewan Mineral Deposits Index. SMDI# 1005, https://applications.saskatchewan.ca/Apps/ECON_Apps/dbsearch/MinDepositQuery/default.aspx?ID=1961 3. Saskatchewan Mineral Deposits Index. SMDI# 5219, https://applications.saskatchewan.ca/Apps/ECON_Apps/dbsearch/MinDepositQuery/default.aspx?ID=5219 4. Saskatchewan Mineral Deposits Index. SMDI# 1961, https://applications.saskatchewan.ca/Apps/ECON_Apps/dbsearch/MinDepositQuery/default.aspx?ID=1961 5. Saskatchewan Mineral Deposits Index. SMDI# 1983, https://applications.saskatchewan.ca/Apps/ECON_Apps/dbsearch/MinDepositQuery/default.aspx?ID=1983 Strategische Finanzierungsinitiativen Im Februar 2025 hat Mustang erfolgreich eine nicht vermittelte Privatplatzierung abgeschlossen und dabei einen Bruttoerlös von 1.255.000 $ erzielt. Die Mittel werden für allgemeine Unternehmens- und Verwaltungsausgaben, Investor Relations und Kommunikation sowie als allgemeines Betriebskapital verwendet, das auch weitere Explorationsmaßnahmen umfassen kann. Zum 7. März 2025 verfügte Mustang über liquide Mittel in Höhe von 4.000.000 $ und ist schuldenfrei. Fortschritte in der Exploration Mustang beauftragte die Axiom Exploration Group bereits mit der Durchführung einer luftgestützten elektromagnetischen Untersuchung (Xcite TDEM) auf dem Dutton-Projekt im südlichen Athabasca-Becken. Ziel der Untersuchung war die Analyse des östlichen Bereichs des Konzessionsgebiets, der bislang noch nicht auf elektromagnetische Leiter geprüft wurde. Durch den Einsatz modernster helikoptergestützter Zeitbereichs-Elektromagnetik-Technologie (TDEM) sollen präzise elektromagnetische Anomalien identifiziert und strukturelle Interpretationen zur Bestimmung zukünftiger Bohrziele unterstützt werden. Explorationsgenehmigungen erhalten Im Januar 2025 hat Mustang von der Regierung von Saskatchewan bereits Explorationsgenehmigungen erhalten, die bodengestützte Explorationsaktivitäten auf den Projekten Roughrider South und Cigar Lake East im Athabasca-Becken erlauben. Diese bis zum 30. September 2027 gültigen Genehmigungen ermöglichen es dem Unternehmen, Wege zu erschließen, Vermessungstrassen freizulegen, bodengestützte geophysikalische Untersuchungen durchzuführen und Diamantkernbohrungen vorzunehmen. Erweiterung des Projektportfolios Mustang hat sein Projektportfolio im Athabasca-Becken immer weiter ausgebaut, das nun eine Gesamtfläche von 77.318 Hektar umfasst. Das Vorzeigeprojekt Ford Lake erstreckt sich über 7.743 Hektar im ertragreichen östlichen Athabasca-Becken. Darüber hinaus gehören zu Mustangs Portfolio die strategisch günstig gelegenen Projekte Roughrider South, Cigar Lake East, Spur (17.929 Hektar) und 914W, die sich in unmittelbarer Nähe zu bestehender Infrastruktur und bedeutenden Uranvorkommen befinden. Mustang ist zudem mit dem Projekt Yellowstone (21.820 Hektar) in der Cluff-Lake-Region vertreten und hat mit dem Dutton-Projekt (7.633 Hektar) seine Präsenz im südlichen Teil des Beckens ausgebaut. Mit diesen gezielten Erweiterungen stärkt Mustang seine Position im Bereich der verantwortungsvollen Exploration von kritischen Mineralen zur Unterstützung der globalen Energiewende. Partnerschaft mit indigenen Gemeinschaften Am 13. Januar 2025 unterzeichnete Mustang eine Vereinbarung mit der English River First Nation (ERFN), die das Engagement des Unternehmens für eine nachhaltige und verantwortungsbewusste Mineralexploration in den traditionellen Gebieten der ERFN unterstreicht. Die Vereinbarung umfasst eine enge Zusammenarbeit bei Explorationsprojekten, die Einbindung eines ERFN-Landwächters für ökologische und kulturelle Aufsicht, die Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsmöglichkeiten für ERFN-Mitglieder sowie wirtschaftliche Vorteile für ERFN-Unternehmen. Engagement für nachhaltige Entwicklung Die Initiativen von Mustang für das Jahr 2025 spiegeln das konsequente Engagement für nachhaltige Entwicklung, verantwortungsbewusste Rohstofferkundung und den Aufbau langfristiger Beziehungen zu indigenen Gemeinschaften wider. Das Unternehmen setzt weiterhin auf umweltbewusstes Handeln, kulturelle Sensibilität und die Förderung lokaler Gemeinden.



Die Renaissance der Kernkraft im Zeitalter der KI Die bahnbrechende Entwicklung künstlicher Intelligenz eröffnet nicht nur revolutionäre Perspektiven für die Technologiebranche, sondern schafft auch faszinierende Synergien mit dem Energiesektor. In den USA vollzieht sich gegenwärtig eine bemerkenswerte Transformation: Das ehemals stillgelegte Kernkraftwerk "Three Mile Island" in Pennsylvania steht vor einem historischen Comeback - angetrieben durch das Interesse des Technologiegiganten Microsoft am Strom dieser Anlage. Tech-Elite revolutioniert Energieversorgung für digitale Zukunft In einem visionären Schritt zur Sicherung nachhaltiger Energiequellen für das digitale Zeitalter wenden sich auch Google, Meta und Amazon einer Renaissance der Kernenergie zu. Diese zukunftsweisende Strategie adressiert den immensen Energiehunger moderner KI-Systeme und beschreitet gleichzeitig innovative Wege in der Energiegewinnung. Google etwa plant, seine KI-Infrastruktur mit zuverlässigem Nuklearstrom zu betreiben, während Amazon mit gleich drei wegweisenden Projekten neue Maßstäbe setzt, darunter die Förderung innovativer Mini-Reaktoren. Diese hochmodernen Kleinst-Atomkraftwerke (die sogenannten SMRs) versprechen, Amazons Rechenzentren effizient und klimaschonend mit Energie zu versorgen. Diese faszinierende Entwicklung unterstreicht nicht nur die transformative Kraft der KI-Branche, sondern offenbart auch die zentrale Rolle der Kernenergie in der Energielandschaft der Zukunft. Globale Renaissance der Nukleartechnologie Weltweit befinden sich etwa 50 neue Kernkraftwerke in der Planungsphase, mit besonderem Schwerpunkt in Asien. Innovationen in der Reaktortechnologie konzentrieren sich auf Sicherheitsoptimierung und Effizienzsteigerung, während Uran zunehmend als emissionsarme Energiequelle mit Zukunftspotenzial diskutiert wird. Dieser Trend wird voraussichtlich zu einer dynamischen Nachfragesteigerung nach Uran führen, da immer mehr Länder in Kernenergie investieren. Bemerkenswert ist, dass rund 30 Staaten, darunter zahlreiche Schwellenländer, erstmals den Einstieg in die Nukleartechnologie planen. Der technologische Innovationswettlauf in der Kernenergie ist also bereits in vollem Gange. Die Forschung adressiert nicht mehr ausschließlich Sicherheitsaspekte und Abfallproblematik - die technologische Evolution schreitet auf breiter Front voran. Die Kraftwerke der nächsten Generation versprechen revolutionäre Fortschritte: Kernschmelzen sollen technisch unmöglich werden, das Aufkommen nuklearen Abfalls soll drastisch reduziert und vorhandenes radioaktives Material energetisch wiederverwertet werden. Selbst die militärische Zweckentfremdung - ein klassisches Argument der Nuklearkritiker - soll künftig ausgeschlossen sein. Mit dem weltweiten Ausbau der Reaktorkapazitäten wird die Urannachfrage voraussichtlich signifikant steigen, was positive Auswirkungen auf die Marktpreisdynamik haben dürfte. In der Zukunft werden geopolitische Faktoren, insbesondere die strategische Neuausrichtung weg von russischen Lieferanten, den Uranmarkt maßgeblich prägen. Diese Entwicklung dürfte vor allem kanadischen Uranunternehmen außerordentliche Wachstumschancen eröffnen. Das weltberühmte Athabasca-Becken im kanadischen Schild im Norden von Saskatchewan und Alberta gilt als eine der global führenden Quellen für hochgradiges Uran von Premiumqualität. Kanadas Ansatz bei Uranexploration und -förderung zeichnet sich durch Innovation und Nachhaltigkeit aus. Im kanadischen Uransektor tätige Unternehmen setzen auf Spitzentechnologien und verantwortungsvolle Praktiken, um minimale Umweltauswirkungen bei maximaler Sicherheit zu gewährleisten. Von strengen regulatorischen Rahmenbedingungen bis hin zu Gemeinschaftsintegrationsinitiativen strebt die Branche nach höchsten Standards in Umweltschutz und betrieblicher Exzellenz. Hier sind "explosive" Gewinne möglich! Mustang Energy Corp. hat sich in diesem sich schnell entwickelnden Markt strategisch mit mehreren vielversprechenden Projekten im renommierten Athabasca-Becken positioniert. Als aufstrebendes Uranbergbau- und Explorationsunternehmen bietet das Unternehmen aktuell eine exzellente Trade-Option. Mustang Energy Corp. (ISIN: CA62821U1003 / WKN: A40EWK) offeriert auf dem vergleichsweise niedrigen Kursniveau noch die besten Gewinnaussichten - hier sind "explosive" Gewinne möglich. Wer das als Anleger schon früher erkennt, dürfte später wesentlich höhere Gewinne vorweisen können.



















