© Foto: adobe.stock.com

Platzt jetzt die Rallye in Richtung 40 US-Dollar? Silber scheiterte am massiven Widerstandsbereich um 34 US-Dollar / 35 US-Dollar. Der Rücksetzer wirft Fragen auf. Droht womöglich ein weiterer Preisrutsch? Gold, Silber, Kupfer konsolidieren - nicht mehr und nicht weniger Die Hausse im Edelmetallbereich verlangte nach einer Verschnaufpause. Und diese ist nun zu beobachten. Der furiose Ausbruch des Goldpreises über die 3.000 US-Dollar hat etwas an Schwung verloren. Der Kupferpreis notiert noch immer oberhalb von 5 US-Dollar und auch Silber - so ärgerlich der jüngste Rücksetzer auch sein mag - notiert noch immer komfortabel oberhalb des Ausbruchsniveaus von 32,2 US-Dollar. Das offeriert den …