Die Petroteq Energy Aktie verharrt weiterhin im vollständigen Handelsstillstand an den Börsen. Seit mehreren Tagen liegt der Kurs unverändert bei 0,0000 USD, wie die jüngsten Handelsaktivitäten vom 20. März 2025 belegen. Für das auf Ölsandabbau in Utah spezialisierte Unternehmen bedeutet dies eine fortgesetzte Periode der Stagnation. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens belässt sich derzeit auf lediglich 737 EUR bei insgesamt 797,0 Millionen ausstehenden Aktien. Die aktuellen Handelsdaten zeigen, dass die Aktie gegenwärtig auf ihrem 52-Wochen-Tief notiert, was die anhaltenden Herausforderungen für Petroteq Energy unterstreicht.

Finanzielle Kennzahlen ohne Aussagekraft

Durch den Stillstand im Handel sind die üblichen Finanzkennzahlen wie KGV, KUV und KCV momentan nicht aussagekräftig und werden mit 0,00 ausgewiesen. Dies verdeutlicht die problematische Situation des Unternehmens, das im Bereich der Öl- und Gasexploration tätig ist und Abbaurechte für ölsandhaltiges Gelände in verschiedenen Regionen Utahs besitzt.

