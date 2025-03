Der IT-Dienstleister Cognizant Technology Solutions verzeichnete in den letzten Handelstagen eine leichte Kurserholung. Am 22. März 2025 notierte die Aktie bei 70,28 EUR, was einem Anstieg von 0,24% gegenüber dem Vortag entspricht. Diese moderate Aufwärtsbewegung steht im Kontrast zur Monatsentwicklung, die mit einem Minus von 12,51% deutlich negativ ausfällt. Bemerkenswert ist, dass die Aktie trotz der jüngsten Verluste immer noch 15,79% über ihrem 52-Wochen-Tief liegt, jedoch weiterhin 24,64% unter dem Jahreshöchststand verharrt.

Wichtiger Termin für Anleger

Am 25. März 2025 - also in nur drei Tagen - veranstaltet Cognizant seinen mit Spannung erwarteten Investor Day. Finanzexperten rechnen damit, dass das Unternehmen bei dieser Gelegenheit neue Einblicke in seine strategische Ausrichtung und Zukunftspläne geben wird. Mit einer Marktkapitalisierung von 34,9 Milliarden Euro und einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15,52 bleibt die Aktie für langfristig orientierte Anleger im Technologiesektor interessant.

