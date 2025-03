Die Axcelis Technologies Aktie verzeichnete am 22. März einen leichten Rückgang von 0,06% auf 51,41 EUR. Der Halbleiterausrüster, bekannt für die Entwicklung und Wartung von Ionenimplantationsanlagen, bewegt sich derzeit 1,96% über seinem 52-Wochen-Tief. Bemerkenswert ist, dass das Unternehmen trotz gemischter Analysteneinschätzungen sein Aktienrückkaufprogramm verstärkt hat, was als Vertrauenssignal in die eigene Geschäftsentwicklung gewertet werden kann. Auf Monatssicht musste der Titel allerdings einen Wertverlust von 2,63% hinnehmen.

Solide Fundamentaldaten trotz Jahresverlust

Die Kennzahlen von Axcelis zeigen sich in einigen Bereichen robust. Mit einem aktuellen Kurs-Cashflow-Verhältnis von 11,74 liegt der Wert unter dem Branchendurchschnitt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2025 wird mit 25,64 angegeben, während das aktuelle KGV bei 8,22 liegt. Dennoch bleibt die Jahresperformance mit einem Minus von 51,20% herausfordernd für Investoren.

