Donald Trump erhöht die Zölle dauerhaft, was zumindest kurzfristig aus folgenden Gründen zu einem Wirtschaftsabschwung führen könnte.Die Auswirkungen von Donald Trumps Zöllen und die daraus resultierenden Marktreaktionen deuten auf eine zunehmende wirtschaftliche Unsicherheit hin, die möglicherweise in einer Rezession gipfelt. Der US-amerikanische Aktienmarkt hat bereits eine deutliche Korrektur erfahren, und auch die Wirtschaftsdaten signalisieren einen möglichen Abschwung. Aktuelle Entwicklungen Laut dem GDPNow-Modell der Federal Reserve Bank of Atlanta zeigt sich für das erste Quartal 2025 ein Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von annualisierten 1,8 Prozent. Diese negative …