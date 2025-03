Die Aktie des US-amerikanischen Hotelimmobilien-Trusts Apple Hospitality REIT verzeichnete am 22. März 2025 einen bemerkenswerten Anstieg von 1,44% auf 12,34 EUR. Dies folgt auf einen herausfordernden Zeitraum, in dem die Aktie am 19. März einen leichten Aufschwung von 1,49% auf 12 EUR erlebte, nachdem sie zuvor ein 52-Wochen-Tief erreicht hatte. Der REIT, der mit 220 Hotels in 87 Märkten eines der größten Portfolios von Hotels der gehobenen Klasse in den USA besitzt, zeigt trotz des monatlichen Rückgangs von 13,41% erste Anzeichen einer möglichen Stabilisierung.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Apple Hospitality Reit ?

Mit einer Marktkapitalisierung von 3,0 Milliarden EUR und konstanten monatlichen Dividendenzahlungen von 0,08 USD, zuletzt im Februar 2025, bietet Apple Hospitality REIT weiterhin regelmäßige Ausschüttungen an seine Aktionäre. Die aktuellen Bewertungskennzahlen zeigen ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16,93 für 2025 und ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von 7,30, was im Branchenvergleich auf eine potenzielle Unterbewertung hinweisen könnte.

Anzeige

Apple Hospitality Reit-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Apple Hospitality Reit-Analyse vom 22. März liefert die Antwort:

Die neusten Apple Hospitality Reit-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Apple Hospitality Reit-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 22. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Apple Hospitality Reit: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...