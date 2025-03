Nach einer längeren Phase der Konsolidierung verzeichnet die Cardinal Energy Aktie einen bemerkenswerten Tagesgewinn. Der aktuelle Kurs liegt bei 4,251 EUR (Stand: 22. März 2025, 12:59 Uhr), was einem Anstieg von 1,12 Prozent gegenüber dem Vortag entspricht. Trotz dieses positiven Impulses befindet sich die Aktie des kanadischen Öl- und Gasunternehmens mit einem Minus von 10,13 Prozent im Jahresvergleich weiterhin in einer schwierigen Position. Die Marktkapitalisierung des in Alberta, British Columbia und Saskatchewan operierenden Unternehmens beträgt aktuell 679,6 Millionen Euro.

Fundamentaldaten im Fokus

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Cardinal Energy ?

Die aktuellen Bewertungskennzahlen zeigen ein differenziertes Bild. Mit einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 2,74 ist die Aktie im Branchenvergleich günstig bewertet. Auch das aktuelle KGV von 6,27 liegt deutlich unter dem für 2025 prognostizierten Wert von 12,50, was auf Unterbewertungspotenzial hindeutet. Dennoch notiert der Titel mit 18,80 Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch, was die anhaltenden Herausforderungen im aktuellen Marktumfeld widerspiegelt.

Anzeige

Cardinal Energy-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Cardinal Energy-Analyse vom 22. März liefert die Antwort:

Die neusten Cardinal Energy-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Cardinal Energy-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 22. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Cardinal Energy: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...