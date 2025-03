Albertsons Companies - ACI: Die Einzelhandelsaktie zeigt sich stark bei schwachem Gesamtmarkt!

Pullback-Setup bei Albertsons Companies (ACI)!

Lebensmittel, Kosmetik, Pharmazie: lokal & digital!

Albertson Companies (ACI) - ISIN US0130911037

Rückblick: Bei einem Halbjahresplus von fast 14 Prozent orientierte sich die Albertson-Aktie zuletzt meist am 20er-EMA. Der jüngste Rücksetzer in Form einer Bullenflagge könnte eine gute Einstiegsgelegenheit in einen Long Trade sein.

Albertsons-Companies-Aktie: Chart vom 21.03.2025, Kürzel: ACI Kurs: 21.14 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Die Chartformation der letzten Tage ist wieder Name schon sagt grundsätzlich bullisch zu deuten. Sofern es oberhalb der letzten Tageskerze weitergeht, dürfte das Wertpapier bald wieder das Pivot-Hoch vom vergangenen Mittwoch erreichen.

Mögliches bärisches Szenario

Da der Gesamtmarkt sich momentan nicht gerade prickelnd darstellt, sollten wir vorsichtiger agieren, falls die Albertsons-Aktie unter die Marke knapp unter 21 USD fällt.

Meinung:

Albertsons Companies, Inc. ist ein führender US-Lebensmittel- und Arzneimittelhändler. Das Unternehmen betreibt 2.269 Filialen in 34 Bundesstaaten und dem District of Columbia. Neben Lebensmitteln bietet Albertsons auch Gesundheits- und Schönheitsprodukte, pharmazeutische Dienstleistungen und Kraftstoff an, sowohl in den Geschäften als auch über digitale Vertriebskanäle. Finanzexperten blicken positiv auf die Zukunftsaussichten des Lebensmitteleinzelhändlers, der seinen Fokus klar auf langfristige Wachstumsstrategien legt. Die gezielte Ausrichtung auf nachhaltige Entwicklung scheint bei Analysten auf fruchtbaren Boden zu fallen. So hat RBC Capital-Analyst Steven Shemesh am 13. März sein Vertrauen in das Unternehmen bekräftigt, indem er das Kursziel der Aktie von 22 auf 23 USD anhob und die Einstufung "Outperform" bestätigte. Obwohl das Ergebnis für 2024 nicht an die beiden Vorjahre heranreicht, entwicklt sich die Aktie in einem schwierigen Marktumfeld recht positiv, somit bleiben wir bis auf Weiteres auf Seiten der Bullen.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 12.25 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 219.96 Mio. USD

Meine Meinung zu Albersons Companies ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.insidermonkey.com/blog/albertsons-companies-inc-nyseaci-one-of-the-cheap-stocks-to-buy-according-to-billionaires-1488334/

Veröffentlichungsdatum: 21.03.2025

Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es besteht kein Interssenskonflikt.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.