© Foto: picture alliance/dpa/HPIC | Xxcb

Während ein konzentriertes Portfolio oft als sehr risikoreich gilt, sehen Chinas Vorzeigeinvestor und Warren Buffett darin eher eine große Chance. Viele Gründer sind von Warren Buffetts Investmenterfolg fasziniert, weil er ähnlich wie sie langfristig denkt und handelt. Einer von ihnen ist der chinesische Unternehmer und Investor Duan Yongping, der durch seine Erfolge in der Elektronikbranche bekannt wurde. Er begann seine Karriere in den 1980er-Jahren und übernahm später die Leitung eines damals unbedeutenden Elektronikunternehmens, das er in Subor umwandelte, einen der führenden Hersteller von Lerncomputern und Videospielkonsolen in China. Nachdem er es zu großem Erfolg geführt hatte, …