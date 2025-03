Justin Sun kündigt Halving-ähnlichen Deflationszyklus für Tron ($TRX) an

Während Solanas Vorschlag für ein deflationäreres Tokenmodell kürzlich abgelehnt wurde, deutet sich bei Tron eine ähnliche Entwicklung an. Justin Sun, Gründer der Tron-Blockchain, hat auf ein mögliches neues Deflationsmodell für den $TRX-Token hingewiesen, das das Angebot signifikant verringern könnte. Die geplanten Änderungen könnten erhebliche Auswirkungen auf den Preis haben.

TRX soll noch deflationärer werden

Der bekannte Krypto-Influencer und Tron-Gründer Justin Sun hat in einem Beitrag auf der Plattform X eine potenzielle Entwicklung des Ökosystems angekündigt, die den Coin deflationärer gestalten und dessen Wert steigern könnte. Laut Sun soll die aktuelle Deflationsrate von 1% pro Jahr durch Verbesserungsvorschläge noch weiter erhöht werden, obwohl TRX bereits zu den wenigen deflationären Kryptowährungen am Markt gehört.

Im Mittelpunkt der Änderungen steht eine Anpassung der Belohnungen für Node-Betreiber, deren Verdienste aufgrund der Kursanstiege stark zugenommen haben. Die Reduktion soll jedoch moderat erfolgen, um die Sicherheit des Netzwerks nicht zu gefährden. Sun zieht dabei Parallelen zu Bitcoin, bei dem zu Beginn ebenfalls höhere Belohnungen ausgegeben wurden, die mit steigendem Preis durch das Halving reduziert wurden.

Auswirkungen auf den TRX-Coin

Sollte es zu einer Reduktion der TRX-Belohnungen um 1 Million Coins pro Tag kommen, würde dies laut Sun die Deflation um 50% auf 1,5% pro Jahr steigern. Bei einer Reduktion von 2 Millionen TRX würde die Deflation sogar auf 2,0% ansteigen. Der Einfluss dieser TRX-Zyklen wäre damit laut Sun mit dem des Bitcoin-Halvings vergleichbar.

Der TRX-Coin konnte von den neuesten Entwicklungen bereits profitieren und gehört mit einem Kursplus von 1,24% zu den wenigen Gewinnern in einem ansonsten schwachen Marktumfeld. Auch die neue Verfügbarkeit des TRX-Coins im Solana-Netzwerk könnte die Nachfrage stärken, da der Token dadurch von schnelleren und günstigeren Transaktionen profitiert, während die Liquidität vollständig in Solana bereitgestellt wird.

BTC Bull Token: Presale eines noch deflationäreren Coins

Während TRX sein Deflationsmodell verstärken will, gewinnt mit dem BTC Bull Token ein neues Projekt an Beliebtheit, das durch noch stärkere Angebotsreduktionsmechanismen überzeugt. Dieser an Bitcoin gebundene Memecoin führt bei jedem Erreichen von 50.000 USD höher liegenden BTC-Preismarken ein Burning durch, das das verfügbare Angebot dauerhaft reduziert.

Der Vorverkauf des BTC Bull Token hat bereits mehr als 3,91 Millionen USD eingebracht und nähert sich dem nächsten Finanzierungsziel. Investoren können die $BTCBULL-Token noch für kurze Zeit zum Preis von 0,00242 USD erwerben, bevor die nächste Preiserhöhung erfolgt. Mit einer Staking-Rendite von 108% pro Jahr und dem Versprechen von Bitcoin-AirDrops bei bestimmten Preismeilensteinen bietet das Projekt zusätzliche Anreize für langfristige Investoren.

