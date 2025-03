Ethereum-Wal realisiert 65 Millionen Dollar Gewinn nach achtjähriger Haltezeit

Die Kryptomärkte zeigen aktuell nicht die erhoffte Rallye unter der neuen Trump-Administration. Seit der Amtseinführung ist eher ein "Sell the News"-Effekt zu beobachten, ausgelöst durch Unsicherheiten im Zusammenhang mit neuen Handelszöllen. Dennoch beweist ein spektakulärer Fall, dass langfristige Investments im Kryptobereich lebensverändernde Gewinne ermöglichen können.

2017 getätigtes Investment zahlt sich aus

Ein Krypto-Wal hat kürzlich nach acht Jahren Haltezeit seine Ethereum-Bestände verkauft und dabei einen beeindruckenden Gewinn erzielt. Wie Cointelegraph berichtet, wurden 34.125 ETH im Wert von etwa 67,2 Millionen Dollar an die Börse Coinbase transferiert. Die ursprüngliche Investition erfolgte im März 2017 zu einem durchschnittlichen Preis von nur 46 Dollar pro ETH.

Obwohl der Verkauf nicht zum Allzeithoch von 4.891 Dollar stattfand, sondern bei etwa 1.970 Dollar pro Token, konnte der Investor dennoch einen massiven Gewinn von 65,66 Millionen Dollar realisieren. Dies entspricht einer beeindruckenden Rendite von 4.156 Prozent und verdeutlicht das enorme Gewinnpotenzial am Kryptomarkt.

Solaxy: Neuer Layer-2 für Solana mit Potenzial

Für solche außergewöhnlichen Renditen muss man nicht zwangsläufig in die Vergangenheit blicken. Auch heute entstehen regelmäßig neue Projekte mit enormem Wachstumspotenzial. Solana ($SOL) ist beispielsweise erst fünf Jahre alt und seit seinem Launch um tausende Prozent gestiegen. Ein vielversprechender Newcomer ist Solaxy ($SOLX), die erste Layer-2-Lösung für das Solana-Netzwerk.

Solaxy könnte die Solana Main Chain deutlich entlasten und somit fehlgeschlagene Transaktionen und Ausfallzeiten reduzieren. Sollte sich diese Layer-2-Lösung durchsetzen, könnte ein komplett neues Ökosystem aus Token und dezentralen Anwendungen (dApps) entstehen, was signifikantes Wachstumspotenzial bietet.

$SOLX-Vorverkauf erlebt starke Nachfrage

Die Nachfrage nach dem $SOLX-Token ist bereits vor dem offiziellen Launch beachtlich. Im aktuell laufenden Vorverkauf haben Investoren bereits über 27 Millionen Dollar eingebracht, um frühzeitig Positionen aufzubauen. Dieser starke Zuspruch deutet laut Analysten darauf hin, dass der Kurs nach dem offiziellen Launch rasch ansteigen könnte.

Ein attraktives Feature von $SOLX ist die integrierte Staking-Funktion mit einer aktuellen Rendite von über 100 Prozent in den ersten zwei Jahren. Dies führt dazu, dass die meisten Käufer ihre Token sofort staken, was das verfügbare Angebot beim Launch verknappt. Da gestakte Token nicht sofort verkauft werden können, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit einer Kursexplosion nach dem Marktstart erheblich.

