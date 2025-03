Solana fällt erneut - Experten sehen dennoch 300$ Potenzial

Solana verzeichnet mit einem Tagesverlust von rund 5 Prozent einen erneuten Rückschlag, nachdem in den vergangenen Tagen Hoffnungsschimmer für eine Trendwende aufgekommen waren. Trotz der aktuellen Schwäche prognostizieren Experten ein erhebliches Aufwärtspotenzial bis zum Jahresende.

Marktbreite Korrektur trifft alle großen Altcoins

Der jüngste Rückgang fügt sich in ein breiteres Muster ein: Auf Monatssicht verzeichnet Solana einen Verlust von 24 Prozent - doch damit steht der Altcoin nicht allein. Ethereum ist mit 27 Prozent sogar noch stärker gefallen, während Bitcoin 12,5 Prozent, Ripple über 6 Prozent und Dogecoin sogar mehr als 33 Prozent eingebüßt haben.

Haupttreiber dieser negativen Entwicklung sind wirtschaftliche Unsicherheiten in den USA, insbesondere die von der Trump-Administration angedrohten Strafzölle gegen Kanada, Mexiko und die Europäische Union. Diese protektionistischen Maßnahmen wirken als Bremsfaktor für die globale Wirtschaft und belasten Risikoanlagen wie Kryptowährungen.

Spot-ETFs könnten Trendwende einleiten

Für Solanas Zukunftsaussichten rückt besonders ein Faktor in den Fokus: Die sich verdichtenden Gerüchte über die bevorstehende Zulassung eines Solana-Spot-ETFs. Eine solche Genehmigung könnte einen zweistelligen prozentualen Kursausbruch auslösen und den gesamten Kryptomarkt positiv beeinflussen.

Zusätzlich bleibt Solana eng mit dem Meme-Coin-Sektor verknüpft. Als bevorzugte Blockchain für zahlreiche populäre Meme-Tokens profitiert SOL direkt von steigender Nachfrage in diesem Segment. Trotz der aktuellen Schwächephase halten viele Krypto-Experten an ihren optimistischen Prognosen fest und sehen bis Jahresende ein Kursziel zwischen 200 und 300 US-Dollar als realistisch an.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.