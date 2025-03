PlanB prognostiziert 160.000$ Bitcoin in 2025 - BTCBULL profitiert

Während Bitcoin nach einer 30-prozentigen Korrektur vom Allzeithoch bei 84.300 US-Dollar seitwärts läuft, widerspricht ein führender Analyst vehement den Bärenmarkt-Erwartungen. Der renommierte quantitative Analyst PlanB bleibt extrem bullisch und prognostiziert sogar ein mögliches Kursziel von 160.000 Dollar für 2025.

PlanB: Kein Bärenmarkt in Sicht

PlanB, bekannt für sein Stock-to-Flow-Modell zur Bitcoin-Bewertung, argumentiert gegen die These eines beginnenden Bärenmarktes. Seine Analyse zeigt, dass der arithmetische und geometrische 200-Wochen-Durchschnitt von Bitcoin seit über einem Jahr eng beieinander liegen - ein Indikator für geringe Volatilität und einen stabilen langfristigen Aufwärtstrend.

Seit 2023 habe sich der Bitcoin-Kurs kontinuierlich verdoppelt - von 20.000 auf 40.000 Dollar und dann auf 80.000 Dollar. Sollte diese Entwicklung anhalten, sieht PlanB Kurse von 160.000 Dollar in 2025 und sogar 320.000 Dollar in 2026 als realistisch an. Ein echter Bärenmarkt könne nur auf eine Phase deutlicher Überhitzung folgen, die bislang nicht zu erkennen sei.

BTCBULL: Innovativer Meme-Coin mit BTC-Belohnungen

Mit jedem Aufwärtstrend von Bitcoin rücken strategisch ausgerichtete Projekte wie $BTCBULL in den Fokus. Der Token, der in seinem Presale bereits rund vier Millionen US-Dollar erreicht hat, kombiniert Bitcoin als Fundament mit Meme-Kultur als Treiber und einem einzigartigen Belohnungssystem.

Das innovative Konzept hebt BTCBULL von klassischen Meme-Coins ab: Token-Inhaber erhalten echte Bitcoin-Airdrops, sobald definierte Kursmarken bei Bitcoin erreicht werden. Das erste Ziel liegt bei 150.000 US-Dollar - bei Erreichen dieser Marke wird ein Teil echter BTC an die Community verteilt. Weitere Ausschüttungen folgen in 50.000-Dollar-Schritten.

Zusätzlich implementiert BTCBULL eine deflationäre Tokenomics: Mit jedem Erreichen einer Preisstufe bei Bitcoin wird ein Teil des BTCBULL-Angebots verbrannt, was das zirkulierende Volumen dauerhaft verringert. Durch diese direkte Bindung an die Wertentwicklung von Bitcoin entsteht ein spekulativer Hebel, der besonders in bullischen Marktphasen an Bedeutung gewinnen könnte.

Wer von diesem System profitieren möchte, kann jetzt die offizielle Website besuchen, sein Wallet verbinden und ETH oder USDT gegen BTCBULL tauschen.

