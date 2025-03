Coinbase fordert klare Regulierungen: SEC soll Krypto-Assets neu klassifizieren

Trotz einer kryptofreundlicheren Positionierung der SEC unter der Trump-Administration setzt sich Coinbase aktiv für weitere regulatorische Klarstellungen ein. Die führende Kryptobörse hat ein Schreiben mit konkreten Vorschlägen an die US-Börsenaufsicht gerichtet, um die Rechtssicherheit im Kryptomarkt zu verbessern und eindeutige Rahmenbedingungen zu schaffen.

Vier zentrale Empfehlungen für die SEC-Reform

Coinbase hat insgesamt vier wesentliche Empfehlungen für die SEC formuliert. Ein Kernvorschlag zielt darauf ab, digitale Vermögenswerte, die "keine Rechte an einem Unternehmen vermitteln", als digitale Rohstoffe und nicht als Wertpapiere zu klassifizieren. Diese Kategorie würde Meme Coins, NFTs und Netzwerk-Token umfassen.

"Mit dieser Unterscheidung wird viel von der Verwirrung beseitigt, die Gary Gensler während seiner Amtszeit zu schüren versuchte, indem er diese beiden Kategorien vermischte", erklärt Faryar Shirzad, Chief Policy Officer bei Coinbase. Weitere Empfehlungen beinhalten die Anerkennung der Zuständigkeit des Kongresses bei regulatorischen Unklarheiten sowie die Feststellung, dass Stablecoins außerhalb der SEC-Zuständigkeit liegen sollten.

Dialogorientierter Ansatz statt Konfrontation

Der Richtungswechsel der SEC unter der neuen Administration ist deutlich erkennbar. Während unter dem vorherigen Vorsitzenden Gary Gensler die Auffassung herrschte, dass Kryptowährungen generell als Wertpapiere zu betrachten seien, steht die Behörde nun für einen dialogorientierteren Ansatz.

"Was wir uns immer von der Behörde gewünscht haben, war die Möglichkeit, gehört zu werden und dass alle Beteiligten Teil des Beratungsprozesses sind", so Shirzad. Diese Entwicklungen könnten für den gesamten Kryptomarkt von entscheidender Bedeutung sein und zu einer klareren Regulierung führen, die Innovation fördert statt behindert.

Solaxy: Solana Layer-2 sammelt über 27 Millionen Dollar im Presale

Während die Regulierungsdiskussion voranschreitet, erregt ein vielversprechendes Infrastrukturprojekt große Aufmerksamkeit: Solaxy ($SOLX) hat in seinem rekordverdächtigen Presale bereits über 27 Millionen US-Dollar eingesammelt und setzt damit ein starkes Zeichen für das anhaltende Interesse an Krypto-Innovationen.

Als erste Layer-2-Lösung für Solana zielt Solaxy darauf ab, die Skalierungsprobleme des Netzwerks nachhaltig zu lösen. Das Projekt könnte maßgeblich dazu beitragen, Solana als bevorzugte Infrastruktur für kommerzielle Blockchain-Anwendungen zu etablieren und seine Position als zuverlässige Plattform für Nutzer und Entwickler zu festigen. Anleger haben aktuell noch die Möglichkeit, SOLX-Token zum rabattierten Festpreis direkt über die Projektwebsite zu erwerben, bevor der Token nach Ende des Presales an Kryptobörsen gelistet wird.

Direkt zur offiziellen BTC Bull Token Website!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.