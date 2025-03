Krypto-News: Gaming-Gigant Netmarble strebt so nun Web3-Dominanz an

Der GameFi-Sektor zählt zu einem der am stärksten genutzten des Web3 und in diesem vielversprechenden Zukunftsmarkt mit einzigartigen Vorteilen versuchen auch immer mehr etablierte Unternehmen Marktanteile zu gewinnen. Wie der südkoreanische Gaming-Gigant Netmarble nun die Kryptoindustrie mit seinem Projekt Marble X in diesem Jahr erobern will, zeigt Ihnen der folgende Beitrag auf.

Netmarble will sein GameFi-Projekt Marble X zum Web3-Marktführer machen

Bereits im vergangenen Jahr fand eine Migration des GameFi-Projektes des führenden südkoreanischen Gaming-Unternehmens Netmarble von Klaytn auf die für den Spielebereich optimierten Ethereum-Layer-2 Immutable statt.

Dabei agiert Netmarble als Entwickler von Games und Marken, Marble X als Web3-Infrastruktur mit Tokenomics und Wallet sowie Immutable als Layer-2 und Ethereum als Layer-1, auf welcher die Dienste zur Verfügung gestellt werden.

Inzwischen hat der mit 2,7 Mrd. USD bewertete Spieleentwickler Netmarble, welcher mit dieser Marktkapitalisierung den 39. Platz der größten Gaming-Unternehmen belegt, seine neue Roadmap für die Eroberung des Web3 präsentiert.

Chart von Marble X | Quelle: CoinMarketCap

Möglicherweise könnte diese dem mittlerweile sehr günstig bewerteten Projekt wieder zu neuem Leben verhelfen. Denn der $MBX-Coin hat seit seiner Herausgabe im März des Jahres 2022 im Vergleich um Allzeithoch von 72,17 USD schon 99,69 % seines Wertes verloren.

Derzeit wird Marble X mit 44,03 Mio. USD bewertet, wobei die vollständig verwässerte Marktkapitalisierung bei 71,30 Mio. USD liegt. Damit liegt er auf Platz 50 der GameFi-Coins von CoinMarketCap, wobei der Marktführer Immutable gerade mit 1,09 Mrd. USD auf eine 25-mal höhere Bewertung kommt.

Roadmap von Marble X von Netmarble für das Jahr 2025 auf Immutable

In diesem Jahr sollen von Marble X zahlreiche Spiele erscheinen. Zu ihnen zählen das Simulationsspiel Self-Made Billionär, das Sammel-Rollenspiel Mercenary Children, das Echtzeitmonopoly Dice Go!, das Sammel-Rollenspiel Meta Toy: Dargonz Saga, der Farming-Simulator Project Mine, das Action-Rollenspiel Project X und das MMORPG Ages of Chaos: Mad Island.

Außerdem soll ein neuer Fonds im Umfang von 20 Mio. USD und in Zusammenarbeit mit Immutable X aufgesetzt werden. Dieser zielt darauf ab, hochqualitative Spiele in das eigene Ökosystem zu bringen.

Dafür wird unter anderem Unterstützung bei der Erstellung von Spielen, der Integration von Blockchain-Technologien, Marketing und Gewinnbeteiligungen gegeben. Zudem soll insgesamt der Marketingbereich stärker forciert werden, da das Unternehmen davon überzeugt ist, dass großartige Spiele dieses benötigen.

$2.7B giant @NetmarbleO - Korea's no. 1 mobile gaming company - has plans for Web3 gaming domination through their studio @MARBLEXofficial.



Here's their roadmap for aggressively scaling in 2025: pic.twitter.com/WiuMnFW2zF - Immutable (@Immutable) March 21, 2025

Ebenso sollen im Bereich der NFTs Fortschritte gemacht werden. Diese sollen nicht kompliziert sein, sondern sich nahtlos sowie spielübergreifend nutzen lassen. Auf diese Weise wollen sie die nächste 1 Mrd. Spiele anziehen.

Zu den Zielen der Roadmap von Marble X zählt neben dem Hinzufügen von mehr als 10 weiteren Spielen unter anderem der Ausbau der Nutzerbasis um 40 %. Darüber hinaus soll der Wert des eigenen $MBX-Coins über unter anderem durch Steigerung des Nutzens und Verringerung des Angebots über Burnings gestärkt werden.

Best Wallet ist die optimale Lösung für Investoren und Gamer

Eine der vermutlich am meisten genutzten Anwendungen des Web3 sind die digitalen Geldbörsen. Denn diese sind essenziell für Investoren und Nutzer wie Gamer. Mittlerweile gibt es allerdings eine wachsende Anzahl von unterschiedlichen Blockchains mit verschiedenen Technologien, was die Nutzung zu einer Herausforderung machen kann.

Daher wurde nun die besonders vielseitige und flexible Best Wallet ins Leben gerufen, um den Anwendern eine nahtlose Erfahrung zu ermöglichen. Dabei sollen über 60 verschiedene Blockchains unterstützt werden, auf denen noch viel mehr verschiedene Dienste und Angebote zu finden sind. Zudem lassen sich die bestehenden Wallets schnell und einfach einbinden.

Schnell konnte die Anwendung eine größere Anzahl von aktiven Nutzern als MetaMask erlangen, was unter anderem auf den hilfreichen Preisvergleich und die passiven Krypto-Einkommen zurückzuführen ist. Außerdem können Anleger mit ihr schon während des Presales investieren, um eine höhere Renditechance zu erhalten.

Zudem ersetzt die Best Wallet mit ihrer eigenen DEX sogar die regulären Kryptobörsen, welche ein favorisiertes Ziel der Hacker sind, da sie bei ihnen schneller an mehr Geld gelangen. Bei der Best Wallet erhalten hingegen die Nutzer die vollständige Kontrolle über ihr Geld und eine Sicherheit auf institutionellem Niveau.

Somit lassen sich zudem über den App-Marktplatz verschiedene Web3-Angebote schnell und praktisch nutzen, womit es zum Google Play Store oder Apple App Store des Web3 werden könnte. Ebenso soll bald eine eigene Kreditkarte erfolgen, mit welcher sich die Kryptowährungen einfach in Fiatwährungen ausgeben lassen.

Angesichts des hohen Nutzerwachstums von 50 % pro Monat stellt der Vorverkauf nun eine besonders interessante Option dar. Denn die Coins schalten den Inhabern zahlreiche Vorteile frei, zu denen etwa niedrigere Gebühren, höhere Zinsen und exklusive Boni gehören. Für weniger als 1 Stunde sind sie noch im Presale für 0,024425 USD und mit Staking-Zinsen von 139 % pro Jahr erhältlich.

