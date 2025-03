Krypto News: Kommen jetzt die NFT ETF? Canary reicht Antrag für Pudgy Penguin ETF ein

Krypto Spot ETF sind derzeit das heiße Ding auf dem Krypto- und dem Aktienmarkt. Seit dem Regierungswechsel im Januar in den USA wird die SEC mit Spot-ETF-Anträgen geradezu überschwemmt. Das liegt vermutlich daran, dass fast zeitgleich mit dem Amtsantritt des neuen US-Präsidenten der Leiter der Behörde Gary Gensler seinen Posten verlassen hat. Gensler galt als extrem kryptokritisch und war so etwas wie der "Antichrist" in der Kryptowelt.

Der Vermögensverwalter Canary Capital reichte erst vor kurzem einen S1 Antrag auf einen SUI Spot ETF ein und zog jetzt mit einem S1 Antrag für einen Pudgy Penguins (PENGU) Spot ETF nach. Sollte dieser Spot ETF genehmigt werden, würde das erste Anlagevehikel auf den Markt kommen, das sowohl ein Engagement in einen Krypto als auch in NFT bietet. Canary Capital hat im Übrigen auch S1 Anträge für XRP, Hedera und AXL eingereicht.

Pudgy Penguins Spot ETF wäre ein Novum

Laut des Antrags von Canary Capital ist der ETF so konzipiert, dass er überwiegend in PENGU-Token investiert - zwischen 80 % und 95 % des Portfolios entfallen darauf. Ergänzend dazu hält der Fonds 5 % bis 15 % in Pudgy Penguins NFTs. Darüber hinaus umfasst die Struktur auch weitere digitale Vermögenswerte wie Ethereum (ETH) und Solana (SOL), die für Transaktionen mit PENGU und den NFTs eine zentrale Rolle spielen. Insgesamt entsteht dadurch ein neuartiger Fonds, der erstmals Kryptowährungen und NFTs in einem regulierten Anlageprodukt vereint.

Was ist ein S-1-Antrag?

Der S-1-Antrag ist ein offizielles Registrierungsformular, das bei der US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) eingereicht wird. Gerade im Krypto-Sektor spielt der S-1 eine zentrale Rolle: Wer in den USA einen Krypto-ETF auflegen möchte, muss diesen Antrag einreichen. Er enthält sämtliche Details zum Fonds, darunter die Zusammensetzung des Portfolios, die Struktur des Produkts, potenzielle Risiken sowie die rechtlichen Rahmenbedingungen. Der Antrag beinhaltet auch den geplanten Handelsplatz, also die Börse, an der das Produkt gelistet werden soll.

Pudgy Penguins gehört auch heute noch zu den beliebtesten NFT Projekten, obwohl die ihre große Zeit eigentlich 2021 hatten. In den letzten 24 Stunden stieg PENGU, der Governance Token des Projekts, um 1,86 Prozent. Derzeit notiert der Coin bei 0,006371 US-Dollar. Die meisten PENGU wurden in Form eines Airdrops verteilt. Inhaber des PENGU Token bekommen Zugang zum Pudgy Penguins Universum, Inhaber des MEMEX hingegen bekommen Zugang zum ersten Meme Coin Index der Welt.

Meme-Index - die ganze Welt der Meme-Coins

Meme Index Investoren bekommen Zugang zu einem breit gestreuten Portfolio ausgewählter Meme-Coins. Dadurch wird das Risiko, das die Investition in solch hochvolatile Token mit sich bringt, minimiert. Meme Index Anleger können aus vier verschiedenen Indizes auswählen.

Im Meme Titan Index findet man die etablierten Meme-Coins wie Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) und Pepe (PEPE) - allesamt mit einer Marktkapitalisierung von über einer Milliarde US-Dollar.

Der Moonshot Index richtet sich an die Anleger, die auf der Suche nach dem nächsten Meme-Coin sind, der "to the Moon" gehen könnte. Er beinhaltet vielversprechende Token mit einem Marktwert zwischen 250 Millionen und 1 Milliarde US-Dollar.

Für risikofreudigere Strategien bietet der Midcap Index eine spannende Mischung aus Token mit einer Marktkapitalisierung zwischen 50 und 250 Millionen US-Dollar. Ideal für alle, die nach überdurchschnittlichem Wachstumspotenzial suchen und ein gewisses Risiko nicht scheuen.

Der spekulativste Index im Portfolio ist Meme Frenzy der randvoll mit neuen, volatilen Token unter 50 Millionen US-Dollar Marktkapitalisierung ist. Hier winken zwar besonders hohe Gewinne, doch das Risiko ist ebenso hoch.

MEMEX im Presale kaufen

Der native Token MEMEX, der gleichzeitig der Governance Coin ist, kann im Moment noch im Presale gekauft werden. Die Betonung liegt allerdings auf "noch", denn der Vorverkauf befindet sich bereits auf der Zielgeraden. Wer als Early Bird Investor einsteigen will, muss lediglich eine kompatible Wallet mit der Webseite des Projekts verbinden. Ein MEMEX kostet im Moment 0,0166883 US-Dollar. Bezahlt werden kann mit ETH oder USDT, Kreditkartenzahlungen sind ebenfalls möglich.

