Die Hewlett Packard Enterprise Aktie steht zum 23. März 2025 deutlich unter Druck und verzeichnet erhebliche Verluste. Der aktuelle Kurs liegt bei 16,06 USD, was einem Rückgang von 1,11% zum Vortag entspricht. Besonders besorgniserregend ist die Monatsentwicklung, bei der die Aktie mittlerweile fast 20% an Wert eingebüßt hat. Trotz dieser negativen Kursentwicklung bleiben die fundamentalen Kennzahlen des Unternehmens bemerkenswert solide. Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8,26 und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,70 erscheint die Aktie nach klassischen Bewertungsmaßstäben günstig positioniert.

Bevorstehende Jahreshauptversammlung

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Hewlett Packard Enterprise ?

Am 2. April 2025 findet die Jahreshauptversammlung von Hewlett Packard Enterprise statt, die angesichts der jüngsten Kursentwicklung besondere Aufmerksamkeit erfahren dürfte. Zudem wurde am 21. März 2025 eine vierteljährliche Dividende von 0,13 USD ausgezahlt, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik des IT-Dienstleisters unterstreicht. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich derzeit auf 19,5 Milliarden Euro.

Anzeige

Hewlett Packard Enterprise-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Hewlett Packard Enterprise-Analyse vom 23. März liefert die Antwort:

Die neusten Hewlett Packard Enterprise-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 23. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Hewlett Packard Enterprise: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...