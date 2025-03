Der norwegische Aluminiumhersteller Norsk Hydro ASA verstärkt seine Produktionskapazitäten mit erheblichen Investitionen. Am 21. März 2025 gab der Konzern bekannt, dass er 1,65 Milliarden Norwegische Kronen (etwa 156 Millionen US-Dollar) in eine neue Gießerei für Walzdraht in Norwegen investieren wird. Das globale Unternehmen, das in über 50 Ländern tätig ist, baut damit seine Position als einer der weltweit führenden Aluminiumhersteller weiter aus. Die Norsk Hydro Aktie reagierte positiv auf diese Nachricht und verzeichnete einen leichten Anstieg von 0,10 Prozent auf 5,787 Euro.

Positive Kursentwicklung trotz Marktvolatilität

Die aktuelle Kursentwicklung der Norsk Hydro Aktie zeigt eine erfreuliche Tendenz. Innerhalb des letzten Monats konnte das Papier um 2,35 Prozent zulegen und liegt aktuell 22,19 Prozent über seinem 52-Wochen-Tief. Mit einer Marktkapitalisierung von 11,6 Milliarden Euro und starken Finanzkennzahlen bleibt der Aluminiumspezialist für Anleger interessant.

