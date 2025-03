Indie Semiconductor kann mit einem bemerkenswerten Auftragsbestand von 7,1 Milliarden Dollar aufwarten. Diese solide Auftragslage soll einen Umsatzanstieg von über 40 Prozent auf mehr als 300 Millionen Dollar ermöglichen. Der Anstieg wird hauptsächlich auf die wachsende Nachfrage nach Elektro- und autonomen Fahrzeugen zurückgeführt, Bereiche in denen die Technologien des Unternehmens eine zentrale Rolle spielen. Die Aktie schloss am Freitag bei 2,23 Euro und liegt damit nur knapp über dem 52-Wochen-Tief von 2,15 Euro, was die aktuelle Herausforderungslage des Unternehmens widerspiegelt.

Indie Semiconductor plant, im Jahr 2025 den Break-even-Punkt zu erreichen und den Bedarf an zusätzlichem Kapital zu eliminieren. Diese Prognose steht allerdings in einem schwierigen Marktumfeld, wie der drastische Kursrückgang von fast 45 Prozent innerhalb der letzten 30 Tage zeigt. In seinen jüngsten Finanzberichten vermeldete das Unternehmen einen Umsatz von 53,97 Millionen Dollar, was einem Rückgang von 10,8 Prozent im Jahresvergleich entspricht. Positiv zu vermerken ist, dass sich die Non-GAAP-Bruttomarge für das Quartal auf 50,4 Prozent verbesserte. Der GAAP-Betriebsverlust betrug 49,9 Millionen Dollar, eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Verlust von 136,2 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum.

Produktinnovationen und strategische Positionierung

Das Unternehmen hat kürzlich einen sicherheitsintegrierten Chip (IC) für Fahrzeug-Antriebsstranganwendungen auf den Markt gebracht, der nach ASIL-D - dem höchsten Sicherheitsniveau gemäß ISO 26262-Standard - zertifiziert ist. Diese Entwicklung unterstreicht das Engagement für funktionale Sicherheit in Automobilanwendungen. Darüber hinaus hat Indie Semiconductor seine Photonik-Kapazitäten erweitert, um hausinterne Integration, Verpackung und Systemtests einzuschließen. Damit zielt das Unternehmen auf den wachsenden Markt für optische Komponenten in Automobilanwendungen ab, dessen Wert für 2023 auf 6,5 Milliarden Dollar geschätzt wird.

Die Branche erlebt weiterhin bedeutende Entwicklungen, wobei Ereignisse wie die Gujarat SemiConnect Conference in Indien eine wichtige Rolle spielen. Die Ausgabe 2025 dieser Konferenz führte zur Unterzeichnung von acht Absichtserklärungen im Wert von über 1,5 Lakh Crore (etwa 20 Milliarden Dollar), die darauf abzielen, die Halbleiterproduktion und -innovation zu stärken. Solche Initiativen verdeutlichen die globalen Bemühungen, die Halbleiter-Lieferkette zu stärken und Regionen als Zentren für die Halbleiterproduktion zu positionieren.

Regierungspolitiken wie der CHIPS and Science Act in den Vereinigten Staaten beeinflussen die Halbleiterlandschaft erheblich. Das Gesetz hat zu erheblichen Investitionen in die Halbleiterproduktion geführt, darunter eine Förderung von 325 Millionen Dollar für Hemlock Semiconductor für eine neue Polysilizium-Kristallfabrik in Michigan. Diese politischen Initiativen sollen die inländischen Halbleiterproduktionskapazitäten verbessern und die Abhängigkeit von ausländischen Lieferketten verringern, was sich langfristig positiv auf den gesamten Sektor auswirken könnte.

