Die Iron Mountain Aktie verzeichnete in den letzten Wochen einen deutlichen Kursrückgang und notiert aktuell bei 80,51 EUR (Stand: 22. März 2025). Innerhalb des vergangenen Monats verlor das Papier des weltweit führenden Informationsmanagement-Dienstleisters rund 10,37 Prozent an Wert. Besonders bemerkenswert ist jedoch die jüngste Erhöhung der vierteljährlichen Dividende von 0,71 USD (Dezember 2024) auf 0,79 USD, die am 17. März 2025 ausgezahlt wurde. Dies entspricht einer Steigerung von etwa 11 Prozent gegenüber der vorherigen Ausschüttung.

Kennzahlen im Fokus

Mit einer Marktkapitalisierung von 23,8 Milliarden Euro bleibt Iron Mountain ein gewichtiger Akteur im Sektor für Softwareservice und -dienstleistungen. Der aktuelle Kurs liegt zwar 14,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief, jedoch immer noch fast 50 Prozent unter dem Jahreshöchststand. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis beläuft sich derzeit auf 19,76, während das für 2025 prognostizierte KGV bei 45,51 liegt.

