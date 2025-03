Der Goldproduzent OceanaGold verzeichnete am 22. März einen geringfügigen Kursrückgang von 0,22% auf 2,774 EUR. Dennoch zeigt sich das Unternehmen in einer robusten Position, mit einer beachtlichen Marktkapitalisierung von 2,0 Milliarden Euro und einer positiven Monatsentwicklung von +7,44%. Die auf den asiatisch-pazifischen Raum fokussierte Minengesellschaft konnte im Jahresvergleich sogar einen Kurszuwachs von 44,52% erzielen, was das anhaltende Vertrauen der Anleger widerspiegelt.

Dividendenzahlung und Finanzkennzahlen

Am 5. März 2025 schüttete OceanaGold eine halbjährliche Dividende von 0,01 USD aus. Das Unternehmen weist derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2025 von 8,41 auf, während das aktuelle KGV bei etwa 10,48 liegt. Mit einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 3,31 präsentiert sich die Aktie in einer interessanten Bewertungsposition im Edelmetallsektor.

