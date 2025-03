Die Desert Mountain Energy Aktie verzeichnete am vergangenen Samstag einen Kursanstieg von 1,55% und schloss bei 0,164 EUR. Der kanadische Spezialist für Heliumexploration setzt seinen positiven Trend fort, nachdem die Aktie im letzten Monat bereits um beachtliche 10,81% zulegen konnte. Diese Entwicklung kommt zu einem günstigen Zeitpunkt, denn das Unternehmen steht kurz vor einem wichtigen Termin. Derzeit notiert die Aktie 24,70% über ihrem 52-Wochen-Tief, bleibt jedoch deutlich unter dem Jahreshöchststand.

Bevorstehende Investorenkonferenz

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Desert Mountain Energy ?

Am 27. März 2025 wird Desert Mountain Energy an der OTC Markets Oil & Gas Virtual Investor Conference teilnehmen. Diese Veranstaltung könnte dem Unternehmen, das sich auf das Heliumprojekt im Holbrook Basin in Arizona konzentriert, eine Plattform bieten, um seine aktuellen Explorationsaktivitäten vorzustellen. Mit einer Marktkapitalisierung von 14,8 Millionen Euro bleibt der Rohstoffexplorer ein vergleichsweise kleiner Akteur im Energiesektor.

Anzeige

Desert Mountain Energy-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Desert Mountain Energy-Analyse vom 23. März liefert die Antwort:

Die neusten Desert Mountain Energy-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Desert Mountain Energy-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 23. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Desert Mountain Energy: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...