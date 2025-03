Die Sika ADR Aktie notierte zuletzt bei 23,60 EUR (Stand: 22. März 2025) und verzeichnete im vergangenen Monat einen Rückgang von 3,27 Prozent. Für Anleger steht nun ein wichtiges Ereignis an: Am kommenden Dienstag, dem 25. März 2025, findet die Jahreshauptversammlung des Schweizer Spezialchemieunternehmens statt. Besonders im Fokus dürfte die Dividendenpolitik stehen, denn bereits zwei Tage später, am 27. März, erfolgt das Détachement der Schlussdividende. Trotz der jüngsten Kursverluste bleibt Sika mit einer Marktkapitalisierung von 38,0 Milliarden Euro ein Schwergewicht im Sektor der Spezialchemie.

Ausblick auf Quartalszahlen

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Sika ADR ?

Für Investoren könnte sich ein Blick auf die kommenden Wochen lohnen. Bereits am 15. April 2025 wird Sika den Verlauf der Geschäftsaktivitäten für das erste Quartal 2025 veröffentlichen. Diese Daten könnten aufschlussreich sein, nachdem das Unternehmen für 2025 ein prognostiziertes KGV von 24,84 ausweist.

Anzeige

Sika ADR-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Sika ADR-Analyse vom 23. März liefert die Antwort:

Die neusten Sika ADR-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Sika ADR-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 23. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Sika ADR: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...